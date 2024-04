Noiva se casou no hospital para que seu pai não perdesse o momento antes de morrer

Mais do que se casar em um grande salão ou diante do altar de uma igreja, o sonho de Elisabeth Linde era viver este grande momento de sua vida ao lado de seu pai. Por isso, como noiva, ela não hesitou em cancelar seu casamento para realizá-lo no hospital e se casar diante de seu pai Stuart, que estava sofrendo com um câncer terminal.

Antes da cerimônia, o pai da noiva recém-casada foi hospitalizado no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Manhattan. O homem de 56 anos era um executivo de destaque em Wall Street, chefe de pesquisa de ações na Lehman Brothers e Barclays. Ele foi internado de forma repentina devido a um diagnóstico de mesotelioma.

“Cancelei o meu casamento e casei-me no quarto do hospital do meu pai no dia 3 de junho (do ano passado). Meu pai foi um dos meus maiores apoios. Eu tinha que estar lá”, disse a noiva Linde, de 31 anos, ao New York Post.

Nos vídeos das suas redes sociais, vê-se Linde a caminhar soluçando com o seu vestido branco pelo corredor do hospital até entrar no quarto onde estava o seu pai. Ela nunca quis que ele perdesse este momento tão importante. E assim foi: ele olhava fixamente para ela, enquanto ela se casava ao lado da sua cama, abençoando-a durante o seu casamento com Devin, de 33 anos.

Embora o Sr. Stuart tenha falecido dois dias após o casamento, Linde não recorda o seu casamento como um momento triste, mas sim como uma bela lembrança ao lado de seu pai.

Embora o casamento tenha sido no ano passado, a jovem não compartilhou os vídeos de seu casamento nas redes sociais até este ano, quando se tornou viral com mais de 50 milhões de visualizações. Em sua conta TikTok @elisabeth3744.

"Foi surreal. Meu pai e eu nos seguramos pelas mãos. Eu disse a ele o quanto o amava e agradeci por tudo que ele fez por mim e pelo meu marido", disse a noiva ao The Post.

A noiva contou como seu pai salvou sua vida

Linde contou ao meio citado que seus pais salvaram a vida dela e de seu namorado, pois os ajudaram a superar o vício em drogas. Em vez de rejeitá-los, eles as acolheram e ajudaram. A ela, incentivaram a retomar seus estudos de enfermagem, o que a levou a se certificar nessa área.

"Meu marido e eu éramos viciados em drogas... Meu pai nos ajudou a limpar e a nos manter limpos... Ele e minha mãe nos acolheram e me motivou a retornar à escola de enfermagem e obter minha certificação de enfermeira prática... Ele sempre se certificou de que meu filho, que o chamava de Deeda, tivesse uma boa vida", afirmou Linde.

Ela indicou que é uma das três filhas e que seu pai sempre quis um filho para continuar com o sobrenome da família. Por isso, enquanto ele estava hospitalizado, pediram permissão a ele para dar seu sobrenome ao filho.

Linde e sua família nunca esquecerão o momento. “Foi realmente uma maneira especial e bonita de honrar meu pai... Não perdemos nada por tê-lo no hospital... Apenas adquirimos esta grande lembrança familiar”.