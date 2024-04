“Não quero ser adotado pelo marido da minha mãe, tenho meu pai”, desabafa adolescente

Um adolescente decidiu buscar por ajuda no Reddit depois que sua mãe passou a insistir que ele seja adotado pelo padrasto. Segundo o relato, o jovem de 15 anos falou que não vê sentindo em ser adotado por uma pessoa pela qual nunca teve apego enquanto seu pai é vivo e está presente em sua vida, mesmo sem estar na melhor das condições.

Sem se identificar, o jovem conta que seus pais terminaram o relacionamento entre eles quando a mãe ainda estava grávida. Depois do término, o pai foi servir ao exército e após cinco anos acabou retornando para casa com problemas de estresse pós-traumático.

“Eu nunca vi meu pai tão mal e mesmo com terapias e medicações ele acabou entrando nas drogas. Eu o vejo chorar direto e sei que ele tem memórias do que viveu na guerra, mas nunca deixei de me sentir seguro perto dele e nunca o vi como ameaça a minha segurança. Eu apenas fico mal por ele estar tão machucado”.

“Minha mãe acabou recebendo minha guarda total, mas eu ainda posso ver meu pai aos finais de semana. Ela tentou me tirar isso, mas o juiz disse que devo ter finais de semana com meu pai”, explica o jovem.

Apesar de tudo, as coisas ficaram ainda mais complicadas depois que a mãe do jovem se casou com seu atual marido, Dan, quando o adolescente tinha 9 anos. Depois do casamento, ele afirma que a mãe passou a forçá-lo a aceitar Dan como seu pai e está constantemente exigindo que ele aceite ser adotado pelo padrasto.

“Soube disso quando fui levado novamente ao tribunal e o juiz falou que era porque minha mãe estava tentando destituir meu pai dos deveres parentais para o marido dela me adotar. Ele perguntou como eu me sentia com isso e eu fiquei com medo e implorei para ele não permitir isso. Não quero que Dan seja meu pai eu tenho meu pai de verdade e não quero perder ele. O juiz negou o pedido”.

Eles são contra o jovem ter contato com o pai

Segundo o jovem, a mãe e o padrasto são completamente contra ele ter qualquer tipo de contato com o pai e chegaram até mesmo a confiscar seu celular para evitar que eles trocassem mensagens durante a semana. Além disso, ele fala que constantemente a mãe “o lembra de que Dan seria um melhor pai para ele”.

“Eu já disse a ela que Dan não é meu pai e não vai substituir ele por mais que ela pense e diga que meu pai é terrível. Eu ao amor e prefiro ficar com ele ao invés de ficar com Dan caso algo aconteça com minha mãe”.

“Não contente, minha mãe foi exigir do meu pai que ele desista de seus direitos sobre mim para Dan me adotar, em troca ela disse a ele que me deixaria ligar para ele uma vez por semana e vê-lo a cada dois meses. Ele se recusou e minha mãe começou a fazer um escândalo. Quando ela parou, eu disse que ela precisa superar o fato de que não quero que o marido dela me adote!”.

Por fim, o jovem fala que a mãe se recusa a entender como ele “pode amar um viciado e recusar a oferta de ter um pai de verdade”, mas ele insiste em pedir que a mãe entenda que o pai está nessa situação apenas por conta do que viveu na guerra.

Para os usuários do Reddit, apesar dos problemas do pai do jovem, os desejos dele são legítimos.

“Você não está errado em sua decisão, mas não diminua os problemas que seu pai tem”, comentou uma pessoa.

“O que sua mãe está fazendo é alienação parental e isso sim é prejudicial para você”, criticou outra.