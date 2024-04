Mulher é presa por violência doméstica depois de bater forte na cabeça de seu parceiro

Através das redes sociais, ficou conhecido o caso de uma mulher que foi detida por policiais da Polícia Metropolitana do Vale de Aburrá depois de ter agredido sua parceira na cabeça com um objeto contundente. O fato despertou curiosidade, pois raramente as mulheres são denunciadas por violência doméstica.

O caso foi registrado no bairro Belén de Medellín, onde os policiais chegaram para proceder com a prisão, depois de terem sido alertados sobre a agressão.

Mulher capturada por agredir seu parceiro em Medellín

Nas redes sociais, foi divulgado o caso de uma mulher que foi detida pelas autoridades depois de, supostamente, ter agredido sua parceira na cabeça com um objeto contundente.

Os utilizadores da internet manifestaram-se ao saberem da notícia, alguns comentando que deixariam ser maltratados apenas pela sua aparência física e outros apontaram que o abuso deve ser punido sem consideração pelo gênero.

“Que ela receba o castigo que merece... quem faz, paga. E não venham com ‘e se fosse ao contrário’... Não estamos aqui para nos agredirmos entre homens e mulheres. O abuso físico é inaceitável, venha de onde vier”, “É preciso ser muito carente e ter a dignidade no chão para sequer dizer como piada ‘ela me deixou bater’. Matam e se deixam matar por uma vagina, amigos, vaginas há aos montes, não se desgastem por ela”, “Os comentários mais uma vez mostram que aos homens não importa se outro homem é vítima de violência, eles sempre vão minimizar e zombar, além de estarem sexualizando a agressora” e “Pelos comentários, é por isso que não denunciam, porque são bem estúpidos!! A veem bonita e pronto, se fosse gorda pediriam justiça, é assim que são”.