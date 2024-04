“Lamento”: Mulher recusou-se a mudar de lugar para uma mãe com seus filhos em um avião e gera debate viral

Um novo caso de passageiro que se recusou a mudar de assento no avião se tornou viral nas redes sociais, em um acontecimento que se tornou comum desde que as companhias aéreas começaram a cobrar uma taxa extra para escolher o assento nos voos.

Mulher recusou-se a mudar de lugar em voo

O caso ocorreu nos Estados Unidos em um voo da Delta Airlines que partiu de Cincinnati com destino à cidade de San José, na Califórnia.

Uma mulher identificada como Tammy Nelson dirigiu-se ao seu lugar, quando percebeu que ele estava ocupado por uma mãe que queria sentar-se ao lado de seus dois filhos.

"Verifiquei meu cartão de embarque duas vezes pensando que poderia ter me enganado de fila, mas quando confirmei que estava olhando para o assento correto, pensei que talvez ela tivesse se sentado por engano no assento errado. Então, eu disse, 'Desculpe, mas parece que você está no meu assento', pensando que ela perceberia e se moveria", relatou a mulher em um vídeo compartilhado através do TikTok.

No entanto, nunca imaginou a resposta que receberia: "Ah, você quer sentar aqui?", perguntou a mãe de volta.

"Tammy respondeu: 'Fiquei bastante surpresa com a pergunta, mas simplesmente respondi: 'Sim, esse é o assento que selecionei'."

"Ah, eu só pensei que poderíamos mudar porque estes são meus filhos", respondeu a mulher, apontando para os dois meninos de 11 e 15 anos.

A resposta da mulher para a mãe

Diante disso, a mulher se recusou a trocar de assento (ela havia selecionado previamente um ao lado da janela) e ofereceu à mãe se sentar no assento do meio.

Nesse sentido, ela explicou por que não queria mudar de assento, detalhando que pagou a mais para estar sentada naquele lugar por uma razão específica.

“Eu fico tonta durante a decolagem e aterragem se não consigo ver pela janela. Além disso, não durmo muito no meu dia a dia. Muitas vezes aproveito para dormir um pouco nos aviões, o que é mais fácil com um assento junto à janela”, contou.

"Naquele dia em particular, só dormi 90 minutos na noite anterior e estava indo para uma semana de trabalho sob muita pressão, onde eu teria uma apresentação para 500 pessoas e precisava estar no meu melhor, por isso dormir um pouco naquele voo era muito importante", disse Tammy.

Voo da empresa aérea Delta| Foto: Bloomberg O caso ocurreu em um voo da Delta Airlines (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

Diante disso, a mãe mudou de assento muito chateada, indo para o assento do meio, onde acabou ficando durante a viagem.

O caso gerou debate nas redes sociais, embora a grande maioria dos usuários tenha defendido e aplaudido a reação da mulher.

“As pessoas devem reservar assentos juntos se quiserem sentar juntas” e “As pessoas escolhem janela ou corredor por razões específicas, não há obrigação de trocar por um assento pior se você o selecionou e pagou por ele”, foram parte dos comentários no vídeo.