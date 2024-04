Inspetor de celulares? Ladrão fingiu ser funcionário de uma universidade e roubou os estudantes

Na Universidade Popular de Cesar (UPC), na Colômbia, ocorreu um crime insólito que gerou indignação. Na instituição de ensino, um homem se passou por um funcionário da universidade e roubou os celulares dos estudantes.

Uma das vítimas afirmou isso, contando sua história ao veículo de comunicação local El Pilón. Aparentemente, o sujeito entrou na instituição educacional com vários documentos falsos, como um crachá e um caderno, com os quais falsamente alegou fazer parte da equipe.

Entre outras coisas, ele disse aos estudantes que estava organizando uma feira de tecnologia na qual estavam oferecendo descontos atrativos que poderiam ajudar os estudantes a comprar produtos como celulares, tablets, computadores e reparos em outros dispositivos.

Recomendados

O curioso é que não só conseguiu enganar os alunos da universidade, mas também fez com que uma das professoras da universidade acreditasse nele e o deixasse falar no meio de uma das salas de aula.

"Chegou super bem vestido, pediu permissão à professora e depois da proposta disse: 'bem, os interessados para não interromper a aula saiam por um momento para que a professora possa continuar com o seu trabalho, mas como não podíamos sair da aula, ele nos ofereceu emprestar o serviço para não perder a promoção e dentro de meia hora nos devolveria os telefones'", disse a El Pilón uma das universitárias que foi enganada pelo sujeito.

No total, de acordo com o relatório do veículo citado, teriam sido roubados três celulares. Foi até revelado que o criminoso deu um nome aos estudantes, se identificando como Diego Mauricio Argüello.

Além disso, foi revelado que outro indivíduo que se identificou como funcionário da prefeitura da cidade de Valledupar também tentou se infiltrar na universidade. Ambos os casos serão investigados pelas autoridades, conforme informou El Pilón.