Filha descobre que o pai tem um caso com sua amiga e decide não falar para a mãe

A descoberta de uma traição é sem dúvidas algo completamente devastador e pode ter consequências diversas. No caso de uma filha, sua opção em não falar sobre o assunto pode causar uma grave ruptura em seu relacionamento com a mãe.

Sem se identificar, a mulher, de 36 anos, buscou por apoio no Reddit, onde detalhou seu caso e compartilhou as informações sobre como a mãe reagiu diante da infidelidade do marido.

Segundo a mulher, seu relacionamento com os pais e irmãos nunca foi muito próximo já que, ao crescer, ela nunca teve muito interesse nas atividades que todos faziam juntos e os pais também “não se importaram em tirar um tempo para ela”. Por conta disso, depois de sair da casa dos pais ela passou a ter pouco contato com todos e chegou a passar anos sem falar com os irmãos.

“Oito meses atrás eu descobri que meu pai estava tendo um caso com uma antiga amiga minha. Estava viajando com meu marido e coincidentemente encontramos meu pai e a amante hospedados no mesmo hotel que nós. Nós o vimos sair de dentro de um quarto enquanto andavam abraçados”.

“Na mesma hora meu pai ficou completamente pálido, mas não falou mais nada e meu marido e eu decidimos que seria melhor mudar de hotel para evitar que nossas férias fossem destruídas”, conta a mulher.

Ela tomou uma decisão

Segundo a mulher, por não acreditar que deva se envolver no relacionamento de outras pessoas, mesmo sendo o de seus pais, ela optou por não falar nada sobre o caso extraconjugal do pai e se surpreendeu quando o homem apareceu em sua casa sem avisar. Aparentemente, ele tentou contato com ela, mas foi ignorado e decidiu ir até lá para “implorar que o caso não fosse revelado”.

“Duas semanas atrás a amante dele ligou para meu irmão mais velho e contou tudo sobre o caso deles. Aparentemente meu pai terminou o relacionamento com ela e ela queria voltar. Ela também fez questão de dizer ao meu irmão que eu sabia de tudo”.

“Claro que ele falou para minha mãe e que ela me ligou gritando comigo por trair sua confiança. Eu apenas disse a ela que desde que eles nunca se importaram em me incluir como parte da família, os problemas do casamento dela não são da minha conta, depois a bloqueei. Meu marido me apoia na escolha de não me envolver com, mas ele acha que fui bruta demais. Eu errei?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela apenas fez o possível para se manter fora da confusão.

“Eu não acho que você errou, você teve uma decisão difícil e escolheu se manter fora da confusão”, comentou uma pessoa.

“Parece que sua mãe apenas estava procurando alguém para culpar pela traição do seu pai e, já que você é a menos próxima dos filhos, aproveitou a ocasião”, finalizou outra.