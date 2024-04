Essas são as imagens vencedoras do World Press Photo 2024

O World Press Photo é um dos concursos de fotografia mais reconhecidos mundialmente e acaba de divulgar as imagens vencedoras de sua edição de 2024, onde predominaram temas como conflitos armados e migração. As fotografias premiadas foram selecionadas entre 61.062 obras de 130 países. As histórias premiadas serão exibidas para milhões de pessoas como parte da exposição anual em mais de 60 cidades ao redor do mundo, e muitas mais pessoas poderão vê-las online.

3.851 fotógrafos participaram da edição de 2024 do World Press Photo.

Foto do ano

"Uma mulher palestina abraça o corpo de sua sobrinha"

Recomendados

Inas Abu Maamar (36) abraça o corpo de sua sobrinha Saly (5) que morreu, juntamente com outros quatro membros de sua família, quando um míssil israelense atingiu sua casa. Khan Younis, Gaza, 17 de outubro de 2023. O fotógrafo descreve esta imagem, tirada poucos dias depois de sua própria esposa dar à luz, como um "momento cheio de força e tristeza ao mesmo tempo, que resume o sentido mais amplo do que estava acontecendo na Faixa de Gaza". Mohammed Salem / Palestina / Reuters.

Uma mulher palestina abraça o corpo de sua sobrinha MOHAMMED SALEM / REUTERS (MOHAMMED SALEM/REUTERS)

História do ano

“Valim-babena”

Em Madagascar, muitas vezes a falta de consciência pública sobre a demência significa que pessoas que mostram sintomas de perda de memória acabam sendo estigmatizadas. Na foto, Dada Paul e sua neta Odliatemix se preparam para ir à igreja. Ele vive com demência há 11 anos. Durante a maior parte desse tempo, sua família presumiu que ele tinha "ficado louco" ou atribuiu os sintomas ao consumo de álcool. Apenas sua filha Fara percebeu algo diferente e continuou cuidando dele. Antananarivo, Madagascar, 12 de março de 2023. Lee-Ann Olwage / África do Sul / para GEO.

Valim-babena Lee-Ann Olwage (Lee-Ann Olwage)

Projeto de longo prazo

“Os dois muros”

Desde 2019, as políticas de imigração do México passaram por uma mudança significativa, transformando-se de uma nação historicamente aberta a migrantes e solicitantes de asilo em sua fronteira sul para um país que aplica políticas migratórias rigorosas. Com base em sua própria experiência como migrante de sua Venezuela natal para o México em 2017, o fotógrafo Alejandro Cegarra iniciou este projeto em 2018. O júri considerou que a situação pessoal deste fotógrafo como migrante oferecia uma perspectiva sensível e centrada no ser humano que destaca a vontade e a resiliência dos migrantes. Na imagem, um migrante caminha sobre um trem de carga conhecido como "La Bestia". Migrantes e solicitantes de asilo que não têm recursos econômicos para pagar a um contrabandista geralmente recorrem aos trens de carga para chegar à fronteira com os Estados Unidos. Este meio de transporte é muito perigoso; ao longo dos anos, centenas caíram nos trilhos e foram mortos ou mutilados. Piedras Negras, México, 8 de outubro de 2023. Alejandro Cegarra / Venezuela / The New York Times/Bloomberg.

Os Dois Muros Alejandro Cegarra

Formato aberto

"A guerra é pessoal"

Com dezenas de milhares de vítimas civis e militares e um verdadeiro "beco sem saída" que dura meses, não há perspectivas de paz no contexto da guerra da Rússia na Ucrânia. Enquanto os meios de comunicação informam o público sobre a atualidade por meio de estatísticas e mapas, e a atenção internacional se desvia, este site combina fotojornalismo com o estilo documental pessoal de um diário para mostrar ao mundo como é conviver com a guerra na realidade do dia a dia. O projeto entrelaça imagens fotográficas com poesia, clipes de áudio e música em colaboração com um ilustrador e uma DJ ucranianos. Julia Kochetova / Ucrânia.