Esqueceu seu autógrafo da Taylor Swift em um Uber? Confira os itens mais incomuns perdidos no aplicativo

Desde a sua criação em 2009, o Uber tornou-se tão popular que mudou as nossas vidas. O conceito de pedir um carro por aplicativo foi visionário, transformando a forma como nos deslocamos nas cidades. Embora hoje existam concorrentes fortes no setor, a frase “Vamos pedir um Uber?” já se transformou praticamente em um verbo.

Por isso, até o momento, todos nós temos nossas histórias dentro de um desses carros, sendo algumas mais positivas do que outras. Quando se trata de perder objetos durante os trajetos, por exemplo, o saldo se torna negativo. Especialmente se estivermos falando de coisas valiosas como seu animal de estimação ou o autógrafo de seu ídolo.

Os objetos mais incomuns perdidos no Uber

Os usuários da Uber tendem a esquecer com mais frequência objetos como roupas, carteiras, carteiras e telefones, especialmente durante os fins de semana. A razão? Não podemos explicar, mas curiosamente coincide com os dias em que é necessário pedir um carro depois de uma festa. Na verdade, os sábados chegaram a atingir um pico de até 2500 objetos perdidos e as sextas-feiras seguem de perto com 2.000 itens esquecidos e relatados.

Assim, o topo da lista é iniciado pelas mochilas, seguidas por roupas perdidas, carteiras, telefones e chaves. Óculos, fones de ouvido, dinheiro, guarda-chuvas e vaporizadores ou cigarros eletrônicos completam a lista, sendo este último uma novidade, já que antes não era tão comum falar sobre esses objetos, muito menos perdê-los durante uma viagem.

Na verdade, o Uber foi tão preciso que dividiu os objetos perdidos por dia. De acordo com o aplicativo de mobilidade, as segundas-feiras são os dias em que os usuários mais perdem suas carteiras, algo que pode estar associado ao estresse de começar a semana ou talvez aos atrasos matinais para chegar ao escritório.

Às terças-feiras é a vez das roupas e às quartas-feiras das mochilas, por mais estranho que isso pareça. Além disso, aos sábados se repete o tópico da roupa esquecida, o que certamente deve estar relacionado às longas noites de festa. E os vapers? Como mencionamos, este objeto aparece na lista dos mais perdidos, e seu dia favorito para pular do bolso e se esconder no assento são os domingos.

O que é mais incomum?

Há também objetos mais incomuns; 90 quilos de asinhas de frango, um galão de pele de porco ou um isopor com peixes começam a chamar nossa atenção.

Também aconteceu de alguém perder um barco com dentes, que posteriormente se esclareceu que pertencia a um dentista. Trombetas ou vassouras de mago também foram destacadas pela Uber como as coisas mais estranhas que já ficaram em um carro, assim como cabeças de esculturas de heróis nacionais ou até alguém que disse ter perdido "seu coração".

E antes de encerrar esta nota, não poderíamos deixar de fora os Estados Unidos, com itens como um autógrafo emoldurado de Taylor Swift, uma peruca, uma tartaruga e até um teste de paternidade que mostram o quão esquecidos os usuários podem ser após uma viagem. Também está um frasco de ostras, um traseiro falso e um cinturão do campeonato da WWE no topo do ranking.

No entanto, é importante notar que sempre que você perder objetos em um desses carros, poderá reclamá-los diretamente no aplicativo. Lá você também encontrará a maneira de entrar em contato com seu motorista e coordenar a devolução de seus pertences.