Dançarina se recusa a participar da despedida de solteiro do irmão de seu namorado

Uma jovem de 25 anos decidiu pedir ajuda no Reddit depois de ter uma discussão com o namorado, com que está em um relacionamento sério há 4 anos. Segundo ela, o motivo foi sua recusa em trabalhar na despedida de solteiro do cunhado, que se casa em breve.

Sem se identificar, a mulher explica que trabalha como stripper e que considera sua atividade como um trabalho qualquer, sem se envergonhar disso. Seu namorado também a apoia e não vê problemas na atividade da companheira. Além disso, ele também pediu a ajuda dela para organizar uma festa de despedida de solteiro para seu irmão, que deverá se casar nas próximas semanas.

“O grande problema é que a stripper que participaria da festa teve um problema, ela quebrou o tornozelo em um show e não poderá comparecer. Tentei ajudá-los a contratar outra pessoa, mas como é um final de semana e está em cima da hora, foi difícil de conseguir alguém”.

“Eu sugeri a ele que posso conseguir entradas VIP para o clube que eu trabalho, mas eles recusaram porque é distante de onde as outras atividades da festa vão acontecer e isso poderia atrapalhar a agenda da celebração. Foi aí que meu namorado teve uma outra ideia”.

Ela se recusou!

A mulher explica que o namorado sugeriu que ela poderia cobrir o lugar da amiga machucada e se apresentar na despedida de solteiro do cunhado, visto que ele não tem problema com seu trabalho e que acredita que ela se apresentar para o irmão dele e os amigos não seria algo ruim.

Ela, no entanto, teve uma opinião diferente e se recusou a atender o pedido do companheiro: “Se fossem os amigos do meu namorado eu até pensaria no assunto se tanto eu quanto ele estivéssemos bem com isso, mas sendo o irmão dele eu fico relutante e acho que vai ser algo bizarro”.

“Meu namorado não vê problema nisso já que todos somos adultos e o irmão dele realmente queria uma stripper em sua despedida de solteiro, mas eu acho estranho ter que lidar com isso pelo resto da minha vida. Falei com meu companheiro e disse a ele que não conseguirei atender seu pedido e que ainda posso ajudá-los com o VIP para o clube que trabalho, já que lá eles conseguiriam uma stripper para atendê-los, mas ele pensa que eu estou exagerando e que eu não deveria me importar com isso por ser meu trabalho”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, se ela não está confortável com a situação então não deve ceder.

“Você não está confortável com essa situação, então não precisa fazer isso”, comentou uma pessoa.

“Seu corpo, suas escolhas. Seu namorado deveria apreciar isso”, finalizou outra.