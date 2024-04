Cliente encontra faca grudada em cachorro-quente e viraliza na internet

Uma história um tanto estranha ganhou destaque nas redes sociais nesta semana, protagonizada por um cliente que pediu um cachorro-quente por serviço de entrega e encontrou uma faca serrilhada junto ao alimento.

O relato, compartilhado pelo usuário @pintacuya no X (antiga plataforma Twitter), acumulou mais de seis milhões de visualizações, despertando reações de surpresa e humor entre os internautas.

A descoberta foi tão chocante quanto perigosa, pois a faca estava bem posicionada onde ele poderia ter mordido. Em contato com o fornecedor, @pintacuya expressou seu susto: “Boa noite. Veio uma faca debaixo do meu dog. Uma faca de cabo preto. Sorte que vi o cabo antes de morder e que não foi do outro lado. Estou muito assustado”, relatou na mensagem enviada ao serviço de delivery.

se eu contar uma coisa que aconteceu cmg vcs vão dizer que é mentira então vou mostrar pic.twitter.com/EhEJOT1juo — tavits 💥 (@pintacuya) April 16, 2024

O fornecedor do cachorro-quente agiu prontamente para corrigir o erro, oferecendo um novo lanche ao cliente, além de enviar um refrigerante de 2 litros e duas paçocas como forma de desculpa.

O cliente aceitou a compensação e, apesar do susto inicial, reconheceu que a situação não resultou em nenhum dano físico. “Pelo menos não aconteceu nada de grave, né”, comentou aliviado.

A publicação no X desencadeou uma série de comentários e compartilhamentos, com muitos usuários expressando sua incredulidade e outros aproveitando para contar suas próprias experiências inusitadas com pedidos de comida.

Um internauta brincou: “Olha pelo lado bom, ganhou o reembolso, uma indenização e uma faca de graça”. Outros relataram incidentes semelhantes, destacando como objetos estranhos às vezes acabam misturados aos alimentos durante o preparo.

Fonte: Revista Casa e Jardim