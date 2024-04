Aluno do ensino médio agride professora por pedir para fazer uma atividade

Um aluno do primeiro ano do ensino médio protagonizou um ato de violência ao agredir fisicamente sua professora.

Embora o estado de saúde da professora agredida seja relatado como estável, ela está em processo de recuperação física após o episódio violento.

Após o incidente, a professora recebeu a atenção necessária por parte das autoridades educacionais, que têm fornecido todo o apoio para sua recuperação física e garantido seu desenvolvimento profissional.

Os pais do aluno agressor foram notificados imediatamente sobre o incidente, e foi aplicado o Manual de Convivência Escolar como parte do processo disciplinar correspondente.

Além disso, a escola gerenciou atenção psicológica para a criança no qual deverá receber de forma regular.

Apesar dos fatos ainda não serem detalhados, meios locais divulgaram informações adicionais sobre o incidente. De acordo com esses relatos, o aluno em questão não estava realizando as atividades em sala de aula e mostrava uma má atitude.

Diante dessa situação, a professora pediu que o aluno saísse da sala e fosse à direção. No entanto, ao ignorar essa indicação, a professora começou a guardar suas coisas em seu lugar, momento em que o aluno a agrediu fisicamente, dando-lhe um soco no rosto, puxando seu cabelo e finalmente jogando-a contra o quadro-negro.

A professora decidiu não se defender, a fim de evitar ser acusada de agredir o aluno, e solicitou a intervenção de outros alunos e até do diretor para interromper a situação.

É importante lembrar que, em março de 2022, um estudante do ensino médio pegou um martelo que aparentemente estava no local e bateu no braço de seu professor durante a aula, após uma aparente discussão. A escola decidiu expulsá-lo. Os dois casos aconteceram na Cidade do México.