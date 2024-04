“A primeira de muitas”: A ‘Barbie colombiana’ deu à sua irmã uma cirurgia cara de presente; qual?

Tatiana Murillo é o nome verdadeiro de uma das criadoras de conteúdo mais seguidas na Colômbia, conhecida como ‘A Barbie colombiana’, uma mulher que se submeteu a diferentes cirurgias e procedimentos estéticos para ter uma aparência semelhante à da boneca da Mattel. Esta influenciadora tem sido alvo de controvérsia recentemente depois de ter feito uma cirurgia plástica cara para sua irmã.

Já são mais de 472 mil seguidores que este personagem acumula na rede social Instagram, número que quase dobra no TikTok, com 884.000. Precisamente em seu perfil na plataforma chinesa, Murillo divulgou um vídeo no qual mostrou o presente que deu à sua 'irmãzinha', uma mulher que fez uma rinoplastia sem ter que pagar um único peso; um ato que gerou inveja de muitos nos comentários; um procedimento que para Tatiana será "o primeiro de muitos".

“Eu quero ser a irmã da Barbie”, “Por acaso não quer me pagar uma também?”, “Por que não ganhei uma irmã assim”, “Que delícia poder realizar os sonhos da sua família”, e “Deus ainda está a tempo de me mandar uma irmã assim”, foram algumas das reações no vídeo que já ultrapassa os 2,5 milhões de visualizações.

Quais cirurgias a 'Barbie colombiana' fez?

Dentro do que a influenciadora revelou sobre os 'retoques' aos quais se submeteu, destacam-se um levantamento de sobrancelhas, rinoplastia, aumento de glúteos e seios, bichectomia, lipoescultura, entre outros. Vale ressaltar que 'La Barbie', antes de passar pela cirurgia, tinha uma grande semelhança com sua irmã, e que também pagou por algumas intervenções estéticas para sua própria filha, que ainda é menor de idade.