VÍDEO: O Homem-Aranha de Bogotá’ realizou um salto mortal

Foi revelado em um vídeo divulgado nas redes, onde um jovem é visto realizando uma acrobacia em um ônibus articulado. Vários usuários ousaram chamar o jovem acrobata de Homem-Aranha de Bogotá por sua ação intrépida no ônibus articulado.

No vídeo, parece que se tratava de uma manobra planejada, pois, enquanto um jovem pendurava em uma ponte pedonal do sistema, outro fazia o ônibus parar. É nesse momento que o agora chamado Homem-Aranha de Bogotá se balança, faz uma acrobacia no ar e cai no teto do ônibus; em seguida, desce do ônibus com outra manobra perigosa e escapa.

Da mesma forma, várias pessoas afirmaram que a ação realizada pelo jovem é bastante perigosa e desnecessária, pois, dizem, não entendem a necessidade de colocar em risco sua vida e a das pessoas que estavam dentro do articulado.

A seguir, assista ao vídeo do Homem-Aranha de Bogotá: