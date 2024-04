Usuários das redes sociais criticam o sobrevivente da tragédia dos Andes por assediar as mulheres que tiraram fotos com ele

Roberto Canessa é um dos 16 passageiros sobreviventes do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que em outubro de 1972 caiu enquanto cruzava a Cordilheira dos Andes a caminho do Chile com 45 pessoas a bordo, a maioria eram membros de uma equipe de rugby, enquanto os sobreviventes foram resgatados 72 dias depois do ocorrido.

Por isso, Canessa, juntamente com outros dos 16 sobreviventes, costuma dar palestras e participar de eventos onde contam sua experiência, que costuma ser inspiradora para muitas pessoas. De fato, a história da viagem fatídica foi retratada no filme “A Sociedade da Neve”, que foi indicado ao Oscar 2024.

No entanto, nas últimas horas, Roberto Canessa tem sido o centro das atenções nas redes sociais e não exatamente pela sua história, mas sim porque foi filmado enquanto tirava fotos com algumas das suas assistentes num evento no México, momento em que o ex-jogador de rugby estava tocando as jovens de forma inadequada.

Vídeos onde ele assedia as jovens

Um dos vídeos foi amplamente viralizado e nele vemos uma jovem sendo cumprimentada sorridente por Canessa e, em seguida, no momento da foto, ele a toca indevidamente nas nádegas, tudo diante dos presentes.

Em outro vídeo, é possível ver como o sobrevivente da tragédia dos Andes faz exatamente a mesma coisa com outra jovem mulher.

Os registros encheram as redes sociais, onde têm surgido comentários contra a atitude e assédio que as jovens sofreram no palco.

“Ah, caramba... Roberto Canessa acabou por se revelar um velho nojento. Que decepção”, “E aí está o “afável” Roberto Canessa, sobrevivente dos Andes que foi flagrado em Torreón, continuem acompanhando as redes desses sujeitos”, “Mais do que inspirada, saí decepcionada com esse senhor que, ao tirar fotos com todas as garotas, as tocava”, são apenas alguns dos comentários que circularam pelas redes sociais junto com os vídeos que mostram a repreensível ação de Roberto Canessa, que ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

