Um homem teve a orelha arrancada com uma mordida após sofrer um ataque em uma discoteca na Inglaterra

Um homem teve a orelha arrancada em um assalto selvagem e “não provocado” na boate Popworld, em Nottingham. O terrível ataque ocorreu na pista de dança por volta das 22h15 do sábado, 9 de março, no ponto de encontro The Poultry, deixando a vítima em agonia e sangrando abundantemente, segundo o Nottinghamshire Live.

A polícia de Nottinghamshire está procurando o perpetrador e divulgou uma foto de um homem que pode ter detalhes-chave sobre o desagradável incidente, retirados diretamente do 'livro de jogadas de Mike Tyson'. Ashley Clare, da polícia de Nottinghamshire, comentou: "Este foi um ataque desagradável e não provocado contra uma vítima que estava saindo à noite. Estamos determinados a localizar o responsável e acreditamos que o homem na foto pode ajudar em nossa investigação".

Ele acrescentou: “Se você o conhece, entre em contato com a polícia. Da mesma forma, se esteve no local naquela noite e tem alguma informação sobre o ocorrido, entre em contato com um oficial”.

Recomendados

A polícia divulgou a foto de um homem que poderia conter detalhes importantes sobre o feio incidente Policía de Nottinghamshire

De acordo com o Daily Star, as autoridades estão apelando a qualquer pessoa que possa fornecer informações sobre o incidente para denunciar. A mídia local não forneceu mais detalhes sobre a vítima, que foi atacada por um agressor no centro de diversão noturna, sem motivo aparente.

Em dezembro, o Popworld em Newcastle foi palco de um ataque quase idêntico. Um homem teve que ser levado ao hospital depois que sua orelha foi arrancada com uma mordida.

A polícia recebeu um relatório de que um homem foi agredido no Popworld, na área de Bigg Market, no centro da cidade, por volta das 20h do dia 2 de dezembro de 2023. Foi relatado que a vítima, um homem de cerca de 30 anos, estava no bar quando outro homem se aproximou dele.