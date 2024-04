“Um dia de licença no trabalho pela morte de um animal de estimação” é a lei no Chile que está sendo promovida

“A Lei Duque”, a lei que propõe honrar a morte do seu animal de estimação no Chile (Captura)

“Faço um apelo ao mundo político para impulsionar um projeto de lei que consagre o direito de qualquer chileno viver um dia de luto pela partida de seu animal de estimação”, foram as palavras na postagem de José Antonio Neme, jornalista de televisão chileno. Este último, há alguns dias, perdeu seu “amigo e animal de estimação” Duque, reativando na terça-feira no Congresso Nacional o debate sobre tal lei.

“A morte do seu animal de estimação dói tanto quanto a perda de um irmão ou filho”, é a frase dos patrocinadores desta lei. Os deputados Daniella Cicardini e Daniel Manouchehri, juntamente com Pamela Jiles (IND) e Diego Schalper (RN) apresentaram este projeto de lei que permite um dia de licença especial no trabalho e um dia de ausência nas aulas para os alunos em caso de falecimento de um animal de estimação.

A lei também propõe ter mais controle sobre a posse de animais, pois eles devem ser registrados no Registro Nacional de Animais de Estimação.

A psicóloga Blanca Fernández Tobar, diretora da Psynthesis Psicologia, comenta que muitas vezes os ambientes não chegam a validar a perda de um animal de estimação. Frases como "chore mais quando alguém da sua família morrer" ou "era apenas um cachorro", são muito ouvidas quando se fala da situação com alguém, atualmente as novas gerações compreendem e têm uma maior aceitação de um animal de estimação, ainda existe um estigma social que subestima a importância do impacto do luto por um animal de estimação.

A revista Intersecciones PSI comenta sobre os animais de estimação: "tanto cães quanto gatos desempenham um papel importante na vida de seus donos, ocupando papéis significativos na configuração e dinâmica familiar, fazendo parte dos diferentes momentos do ciclo de vida familiar, nos quais os indivíduos estabelecem vínculos emocionais profundos com eles". A revista afirma que, após a pandemia, as pessoas começaram a ter vínculos mais intensos com seus animais de estimação, "em termos de impacto psicológico, o processo de luto vivenciado após a morte de um animal de estimação é comparável ao processo de luto sentido após uma perda humana". O período de luto pode durar entre 6 meses e um ano, da mesma forma que após uma perda humana.

Fases do luto:

Assim como a perda de um ser humano, a perda de um animal de estimação pode provocar reações como tristeza, angústia e solidão, que podem variar dependendo da pessoa.

Negação:

Principalmente é a primeira fase, sendo um mecanismo de defesa em que o cérebro não lida com a perda abrupta, dando instruções de que a perda não está acontecendo. Tentando voltar à normalidade, no entanto, as mudanças na rotina e nos hábitos que existiam por um longo tempo com seu animal de estimação já não estão mais presentes, trazendo a pessoa de volta à realidade de forma dolorosa.

Ira: raiva ou fúria intensa

Mesmo que não tenhamos uma lembrança ou evento específico, algumas lembranças podem nos causar remorso.

Depressão:

O choro é o primeiro sinal de que estamos nessa fase, os sentimentos de tristeza se intensificam e absolutamente tudo nos lembrará da perda do animal de estimação, nesta fase é recomendável procurar um profissional, pois muitas pessoas não sabem lidar com essa fase e podem ficar estagnadas nela.

Negociação:

A pessoa sente falta de seu animal de estimação, estabelece metas para tentar lidar com a perda: adotar outro cachorro; estabelecer metas para evitar pensar no fato, evitando enfrentá-lo, pois a mente está "ocupada", também é comum fantasiar com a ideia de recuperar o animal de estimação ou se culpar pelo que poderia ter feito para evitar a morte do animal. Quanto mais tempo essa etapa durar, mais tempo levará para aceitar o fato.

Aceitação:

Quando as fases são geridas corretamente, a pessoa aceita a morte e pode seguir em frente, aceitando que a vida continua. Embora a dor ainda esteja presente em alguns momentos, esse sentimento eventualmente se transformará em gratidão e memórias positivas.