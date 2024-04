Torcedor pede a camisa e jogador de futebol cobra 50 euros

Uma cena pouco comum aconteceu no futebol espanhol, onde Dani Lorenzo, jogador do Málaga, cobrou de um torcedor para lhe dar a camisa de sua equipe.

Tudo aconteceu neste fim de semana, após o último jogo da equipe, onde um torcedor pediu a camisa do jogador.

O jogador cobrou pela sua camiseta

Diante do pedido, o jogador disse que o que acontecia era que eles estavam sendo cobrados por essas camisetas e o valor era de 50 euros.

Ao ouvir isso, o fã não teve problemas e disse que ele dava a ele. Imediatamente, ele pegou uma nota e deu ao jogador.

Tudo isso gerou polêmica e o próprio jogador esclareceu que espera que as pessoas entendam, mas que ele não é milionário.

"Foi muito rápido. Para que as pessoas entendam, estamos na Primera RFEF, não sou milionário, gostaria de ser. Eles nos dão um número de camisetas para distribuir e eu já as passei. A partir daí, o clube nos cobra por elas. Eu comentei isso com o homem que estava na arquibancada e ele me deu 50 euros. Fiquei tão surpreso que ele me ofereceu que reagi da forma mais natural, pegando e trocando, mas agora, pensando bem, não deveria ter aceitado. Fiz isso com toda a boa fé do mundo, espero que as pessoas entendam", disse o jogador.

Grande debate se abriu em torno de Dani Parejo por cobrar os 50 euros ao torcedor por sua camiseta, mas o homem que pagou foi o que teve menos problema com o assunto e saiu feliz.