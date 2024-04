Superprotetor, namorado exige que a companheira pare de dirigir após um pequeno acidente de carro

Uma mulher inconformada com uma exigência do namorado pediu por apoio no Reddit. Segundo ela, seu parceiro está sendo superprotetor ao exigir que ela venda seu carro e pare de dirigir após sofrer um “pequeno acidente de trânsito”.

Sem se identificar, a mulher, de 26 anos, explica que se envolveu em um acidente recentemente e que este foi o quarto em que esteve envolvida nos últimos 3 anos. Por conta disso, o namorado e ela acabaram discutindo depois que o homem insistiu que ela pare de dirigir e passe a utilizar o transporte público.

“Três destes acidentes foram minha culpa, mas esse último não foi! Eu me sinto confiante em dirigir e planejo ser ainda mais cuidadosa daqui para frente. Eu só acho que eu passei por alguns problemas de falta de sorte. Não tenho qualquer outro tipo de infração de trânsito na minha carteira de habilitação, enquanto meu namorado tem diversas”.

Ela explicou os acidentes

Segundo a mulher, a preocupação de seu companheiro é legitima, porém ela acredita que ele está exagerando ao exigir que ela venda o carro e pare de dirigir. Para exemplificar os acidentes, ela decidiu contar cada um deles de forma breve.

“O primeiro foi no dia que eu comprei meu carro e estava indo para casa. O tapete dele estava em péssimas condições e o salto do meu sapato ficou preso nele enquanto eu acelerava o carro e eu não consegui soltar a tempo e nem frear. Acabei entrando na traseira de outro carro e depois disso troquei o tapete do carro”.

“O segundo eu estava em um estacionamento e meu carro ficou preso em um montinho de neve, eu acelerei para conseguir sair e acabei esbarrando em outro carro, mas nenhum dos veículos sofreu danos. O terceiro eu estava estacionando de ré em uma vaga e não vi um quebra-molas, meu pé escorregou do freio quando o carro estava passando pelo quebra-molas e eu acabei batendo em outro carro parado”.

“O último acidente não foi minha culpa, eu dirigia em uma via rápida quando uma das rodas do veículo a minha frente estourou e eu precisei frear bruscamente. O carro atrás de mim não conseguiu para a tempo e me acertou. Eu entendo que meu histórico não é dos melhores, mas meu namorado esteve em um acidente bem maior que foi culpa dele e tem bem mais multas que eu em todo o tempo de habilitação que tenho. Eu vou ser mais cuidadosa, mas nem minha culpa foi! Nunca danifiquei o carro dele e sempre paguei pelos danos causados ao meu carro e o de outras pessoas”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, tanto ela quanto o companheiro estão errados, mas por motivos diferentes.

“Você está errada por continuar dirigindo mesmo sem saber dirigir e ele está errado por exigir que você pare. Você deveria repensar sua direção e buscar ajuda”, criticou uma pessoa.

“Você precisa de novas aulas de direção e seu namorado precisa entender que ele não pode mandar nos outros, mesmo que tenha motivos para isso”, afirmou outra.