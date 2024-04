Procurar por vida extraterrestre pode ser uma má ideia: cientistas calculam possibilidade de encontrar alienígenas mal-intencionados

Estamos obcecados em encontrar extraterrestres. Astrônomos, astrofísicos, cientistas que se dedicam à exploração do cosmos e muitos entusiastas do espaço anseiam pela chegada de uma civilização avançada que venha de outro mundo no Universo. No entanto, um estudo realizado por pesquisadores especializados nos diz que é provável que isso dê errado.

O estudo faz um cálculo no qual determinam as possibilidades de nos depararmos com uma civilização que pode ser muito avançada, mas também malévola, nos exterminar e ficar com nosso planeta . Sim, parece um filme de ficção científica, mas na realidade é possível que isso aconteça, de acordo com as estimativas dos cientistas.

O primeiro a levantar essa situação foi Stephen Hawking. O físico teórico sempre alertava sobre as probabilidades de nossa espécie encontrar alienígenas hostis. Um cientista espanhol, chamado Alberto Caballero, estudante de doutorado na Universidade de Vigo na Espanha, leva em consideração essas declarações de Hawking e realiza cálculos para encontrar dados alarmantes.

Recomendados

Civilizações malignas

Em primeiro lugar, de acordo com suas cifras, na Via Láctea existem 15.785 civilizações. Ele afirma que, destas, apenas quatro poderiam ser más. Atenção, pois inclui a humanidade como possivelmente vilã entre essas quatro.

Mhoni Vidente revelou uma terrível previsão sobre OVNIs e alienígenas na Terra

O cavaleiro especificamente afirma que “a probabilidade de uma invasão extraterrestre por parte de uma civilização para a qual enviamos uma mensagem é cerca de duas ordens de magnitude menor do que a probabilidade de uma colisão com um asteroide assassino de planetas”, ou seja, um evento a cada 100 milhões de anos.

Da mesma forma, Caballero explica que sua pesquisa pode não estar totalmente correta, pois possui certas limitações em seus cálculos. A primeira delas é que ele fez suposições com base no comportamento interno de nosso mundo.

Ele revisou as invasões que ocorreram entre nações nos últimos 50 anos. Com essa análise, ele percebeu que à medida que nossa civilização avança, esse fenômeno é muito menos frequente do que antes.

Portanto, no caso de existir uma civilização de extraterrestres malévolos, é mais provável que sejam primitivos.

“Eu escrevi o artigo baseado apenas na vida como a conhecemos. Uma civilização extraterrestre pode ter um cérebro com uma composição química diferente e é possível que não tenha nossa empatia ou tenha comportamentos mais psicopatológicos. Encontrei essa maneira de realizar o estudo, que tem limitações, porque não conhecemos a mente de como seriam os extraterrestres”, concluiu Alberto Caballero.