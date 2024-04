Pais são proibidos de ir a eventos familiares por se recusarem a aceitar a esposa do filho

O relato de uma jovem está dando o que falar no Reddit. Ao que tudo indica, ela comprou uma verdadeira briga com seus pais e irmãs ao decidir defender um de seus irmãos que se casou escondido de todos.

Sem se identificar, a jovem conta que seu irmão, Blake, se casou recentemente com a namorada, Shay. No entanto, saber sobre o casamento do rapaz de 23 anos com a jovem de 19 foi algo que desestruturou completamente a família dele, já que seus pais e três das irmãs dele foram completamente contra o “casamento escondido”.

“Eles ficaram anormalmente irritados quando souberam do casamento do meu irmão. Eu fiquei confusa no início, mas depois de conversar com meu irmão percebi que eles estavam realmente apaixonados e decidiram se casar em Las Vegas durante uma viagem. Não é grande coisa então não entendo como meus pais podem ter ficado tão irritados com isso. Meu irmão levou 2 meses para contar a todos”.

“Ele e a esposa têm um relacionamento incrível e se dão muito bem. Os dois moram juntos há tempos e dividem as contas além de fazerem boas faculdades. Eles também são tutores de dois gatos e é como eu digo, não devemos colocar prazos na vida então se eles querem casar cedo, quem se importa?”, explica.\

Ela ficou ao lado do irmão

A jovem então conta que desde que souberam do casamento os pais se recusaram a convidar a esposa do filho para qualquer evento em família. O jovem era convidado, mas sempre com um lembrete de que sua “namorada”, já que eles não aceitam o casamento, não seria convidada.

Ele chegou a participar de alguns eventos após o casamento, mas decidiu ficar ao lado da esposa e passou a recusar os convites desde então, algo que preocupou a mulher e a fez avisar os pais de que logo o filho deixaria de falar com eles. Tentando apoiar o irmão, ela então tomou uma difícil decisão.

“Meu filho vai fazer aniversário e eu planejei uma grande festa. Enviei a lista de convidados no grupo da família e meus pais exigiram que eu retirasse o convite enviado à esposa do meu irmão. Eu me recusei. Agora eles estão agindo como se fossem fazer uma cena na festa e, para evitar isso, eu retirei o convite deles. Não quero ver meu irmão ser isolado dessa forma! Com minha escolha, meus pais ficaram enfurecidos e estão ameaçando aparecer mesmo sem serem convidados já que ‘eu não tenho o direito de proibir eles de irem a festa por alguém que nem é parte da família’. Minhas irmãs acham que eu estou exagerando e que deveria convidar meus pais sob a ameaça de expulsá-los da festa se eles não se comportarem. Agora meus pais estão exigindo o convite e um pedido de desculpas”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não deve nem o convite e muito menos o pedido de desculpas.

“Seus pais precisam se lembrar de que os filhos crescem. Eles merecem ser banidos das festas até que peçam desculpas por banir a esposa do filho”, comentou uma pessoa.

“Um pedido de desculpas e o convite? Só quando o inferno congelar! Seu irmão e a esposa não fizeram nada de errado e são felizes juntos”, finalizou outra.