Pai decide que não quer mais o namorado da filha morando em sua casa e se justifica

Um pai buscou por apoio no Reddit depois de tomar uma difícil decisão envolvendo o namorado de sua filha. Segundo ele, a atitude desrespeitosa e a falta de vontade do rapaz o fizeram optar por expulsá-lo de sua casa.

O pai explica que desde 2021 a filha e o namorado moram em sua casa sem se preocupar com o pagamento de um aluguel ou qualquer tipo de despesa, tirando a internet do casal que é paga por eles. Além disso, ele também é o empregador do genro que presta serviços por 40 horas semanais e recebe um bom valor para isso. No entanto, as recentes atitudes do rapaz o deixaram completamente irritado e fizeram ele repensar sua postura.

“Ele gosta de jogar no computador, então paga a própria internet. Ele comprou um carro, que não dirige, como uma espécie de projeto pessoal e fez um empréstimo de 9 mil para isso. Seu computador e coisas de jogo estão avaliados em 12 mil, mas meu maior problema é a atitude dele em relação a qualquer coisa. Diante de cada pedido ele apenas discute e responde que não é problema dele”.

O pai se revoltou

Recentemente o homem explica que um acontecimento no trabalho o fez repensar sua postura diante do genro e afirmou que teme somente que a filha o interprete da forma errada.

“Minha equipe está responsável por um projeto e a liderança perguntou ao namorado da minha filha se ele poderia participar e fazer as horas extra. Ele, é claro, disse que não precisava e que isso não era problema dele. Eu fiquei de cara no chão, mas me controlei até o horário de sair quando o deixei no trabalho ao invés de levá-lo para casa. Decidi que era o fim e passei a adotar sua frase preferida para tudo relacionado a ele”.

“Quando cheguei em casa, falei para minha filha que ele tinha 30 dias para se mudar e que ela poderia escolher entre ir com ele ou ficar porque ela será sempre bem-vinda em minha casa. Mas ao mesmo tempo, após 3 anos trabalhando e sem contas a pagar, ele deveria ter pelo menos 30 mil guardado já que sei o quanto os dois ganham. Achei que estava cuidando e apoiando os dois para eles terem um futuro, mas 3 anos foi o bastante. Posso ser errado em dar pouco tempo de aviso a ele, mas vou seguir dizendo que não é problema meu”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, realmente isso não é problema dele.

“Definitivamente não é problema seu! O coloque para fora”, comentou uma pessoa.

“Ele é um adulto, você não está errado. Se ele tem 12 mil para gastar com jogos, então pode se virar sozinho”, finalizou outra.