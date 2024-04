Morre jogador de futebol de 26 anos após sofrer parada cardíaca durante uma partida

Mattia Giani, jogador semiprofissional do Castelfiorentino United, equipe que joga cerca de 50 quilômetros ao sul de Florença, faleceu nesta segunda-feira aos 26 anos de idade, após sofrer uma parada cardíaca no domingo, durante a partida contra o Lanciotto Campi.

O jogador desmaiou no minuto 14 do jogo dentro do Estádio Municipal Ballerni, onde precisou de reanimação com massagem cardíaca no campo antes da equipe médica usar um desfibrilador. Ele foi levado ao hospital com um diagnóstico em estado crítico, pois estava inconsciente.

Mattia Giani passou a noite do incidente com complicações, vindo a falecer na manhã de segunda-feira no hospital Careggi, localizado ao norte de Florença.

A notícia do jogador chocou tanto os fãs quanto as autoridades locais, que expressaram suas condolências através das redes sociais para o clube italiano.

Alessio Falorni, prefeito de Castelfiorentino, município de Florença, Itália; expressou suas condolências após o trágico falecimento do jogador: "Mattia não sobreviveu. Neste momento faltam palavras. Uma tragédia terrível. Uma dor dilacerante. Só podemos enviar um forte abraço à família e ao seu clube", declarou através da rede social Facebook.

Por sua vez, a equipe italiana Castelfiorentino United anunciou o falecimento do jogador, acompanhando-o com uma mensagem de despedida.

"Todo o Empoli Football Club expressa suas condolências pela morte prematura e repentina de Mattia Giani, que cresceu em nossa categoria juvenil e foi vice-campeão da Itália Sub 17 em 2015", escreveu a equipe através da rede social X.

A maioria dos jogadores de futebol que perderam a vida durante uma partida foi devido a problemas vasculares ou cardíacos, devido a esforço excessivo ou golpes durante o jogo. Não é exclusivo de jogadores de uma região do mundo, nem discrimina idade, mas grande parte desses casos ocorreu em pessoas jovens, que não ultrapassam os 30 anos.