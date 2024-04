Mãe é criticada após seu aniversário chamar mais atenção que o casamento do filho

Uma mãe decidiu relatar no Reddit sobre como sua festa de aniversário em comemoração a seus 50 anos fez com que o casamento de seu filho ficasse completamente esquecido pelos familiares. Segundo ela, desde quando marcou a data da celebração o filho estava ciente de que poderia ter problemas por conta da grandiosidade de sua festa de aniversário.

Sem se identificar, a mãe explica que sua única festa de aniversário em toda vida foi a comemoração de seus 16 anos. Desde então ela começou a juntar dinheiro para seguir com uma tradição familiar na qual os 50 anos são celebrados com uma grande festa para toda a família.

“Meu filho e sua esposa sabem bem como estas coisas funcionam, então quando eles me contaram que se casariam no final de semana seguinte ao meu aniversário eu os avisei de que a festa seria enorme e poderia tirar a atenção dos convidados de seu casamento. Sabendo disso, meu filho, que foi à festa de 50 anos de sua tia e sabe da grandiosidade do evento, afirmou que não se importava com a situação e que eu não precisaria deixar de fazer minha festa por causa de seu casamento. Bem, eu segui em frente”.

A noiva não ficou feliz

Segundo a mãe do noivo, sua festa foi um completo sucesso e contou com mais de 100 convidados e diversas atrações que tornaram o dia uma data memorável para ela. No entanto, quando o assunto foi o casamento de seu filho na semana seguinte, as coisas foram bem diferentes.

“No casamento dele tudo o que a família sabia fazer era comparar os dois eventos e falar sobre como minha festa foi superior. Isso fez meu filho e a esposa agirem de forma fria e distante durante toda a celebração”.

“Tempos depois, meu filho me ligou e me acusou de ter desbancado seu casamento ao fazer propositalmente uma grande festa. Ele disse que as pessoas chamaram seu evento de um total fracasso e ficaram comparando com a grandiosidade do meu aniversário. Eu disse a ele que não iria pedir desculpas por isso já que avisei diversas vezes sobre o meu aniversário e ele sempre agiu como se não ligasse para isso. Não é minha culpa o que aconteceu, eles escolheram o dia do casamento já sabendo a data da minha festa”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado assim como o filho também não errou e sem se sentir mal com a situação. O verdadeiro problema está nas pessoas que fizeram comentários comparando as duas celebrações.

“Qualquer um que tenha dito algo ruim sobre o casamento é que deve se desculpar com seu filho. Seu filho não está errado em casar em uma data importante para ele, assim como você não está errada em celebrar seu aniversário”, comentou uma pessoa.

“Pessoas dispostas a comparar um aniversário de adulto com um casamento é que estão erradas nessa situação”, finalizou outra.