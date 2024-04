Mãe abandonou seus filhos de 8 e 6 anos por uma semana para ir em um cruzeiro

Uma mãe do Texas foi presa depois de supostamente abandonar seus dois filhos pequenos para fazer um cruzeiro, deixando as crianças sozinhas em casa por quase uma semana, de acordo com o relatório das autoridades do Texas, Estados Unidos. Lakesha Woods Williams, de 29 anos, foi acusada de dois crimes de colocar em perigo menores na última quinta-feira, depois que os policiais encontraram seus filhos de 8 e 6 anos sozinhos em seu prédio de apartamentos de grande altura em Houston sem supervisão de adultos, de acordo com o Xerife do Condado de Harris, Distrito 5.

Williams deixou seus filhos para tirar férias sozinha em 4 de abril e retornou na noite de 10 de abril. Ela foi presa no dia seguinte. Preocupados, os vizinhos ligaram para os serviços de emergência por estarem preocupados com o bem-estar dos irmãos, de acordo com o xerife. Os vizinhos viram Williams saindo do prédio com bagagem em 4 de abril e notaram que ela não retornava após vários dias, de acordo com registros judiciais.

Policiais visitaram o apartamento em 9 de abril e encontraram as duas crianças sozinhas no apartamento cheio de lixo e comida pelo chão e um “forte odor de urina”, de acordo com os documentos. O local estava em “completa desordem”, disseram os policiais. As crianças disseram que a mãe delas tinha ido em um cruzeiro e estava se comunicando com eles através de uma câmera no apartamento e por mensagens de texto para a criança de 8 anos.

A mãe abandonou os filhos de 8 e 6 anos por uma semana para fazer um cruzeiro Imagem: Referencial (Karl Tapales/Getty Images)

As crianças foram examinadas por paramédicos e pelos Serviços de Proteção Infantil. Elas foram retiradas do apartamento e agora estão sob os cuidados da tia.

Os vizinhos disseram aos policiais que “não era a primeira vez” que tinham sido deixados em casa sem adultos. “Ainda estamos reuniundo os fatos e circunstâncias de como estas crianças foram deixadas sozinhas durante vários dias”, disse o Xerife Ted Heap. “Mas o importante é que agora estão seguros e que os responsáveis devem prestar contas por deixar estas crianças numa situação insegura”, acrescentou.

Williams foi detida na prisão do condado de Harris sob uma fiança de US$ 40 mil, de acordo com registros da prisão. Ela deve comparecer ao tribunal na segunda-feira.