Jovens jogam um cachorrinho em um poço de 15 metros de profundidade no México

Jovens jogam um cachorrinho em um poço no México (Captura de pant)

Os adolescentes são pessoas que devem ser monitoradas, na maioria do tempo, por seus tutores. Infelizmente, há pais que não conseguem vigiar seus filhos mais velhos, mas confiam que seus filhos farão o que é certo.

Infelizmente, nas últimas horas, começou a se popularizar, através de várias redes sociais, o momento em que dois jovens jogaram um cachorro em um poço de 15 metros de profundidade em Guanajuato, uma cidade do México. Entre risos e piadas, os envolvidos atentaram contra a vida do animal, que nunca agrediu as pessoas.

No clipe, é mostrado como os jovens amarraram um cabo no cachorro e o jogaram em um poço. Após o terrível ataque, os jovens atiraram pedras muito pesadas; só pararam quando um dos envolvidos pediu para eles pararem.

Buscan a jóvenes que arrojaron a un perrito a un pozo de 15 metros de profundidad en #Guanajuato.



pic.twitter.com/KEUGwPMLls — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) April 16, 2024

Felizmente, funcionários do Centro de Controle e Bem-Estar Animal local e um resgatista conseguiram tirar o animalzinho do poço para ser levado a um hospital veterinário, onde está sendo relatado como estável. As autoridades locais já estão trabalhando nas denúncias para esclarecer os fatos e deter os responsáveis.

Até agora, a gravação dos eventos acumulou milhares de visualizações em redes sociais, onde se podem ler comentários como “espero que o vídeo em que fazem o mesmo com eles saia logo”, “Por que algumas pessoas são tão cruéis e se forem tratadas da mesma forma, vão chorar como crianças?”, “Espero que sejam presos e punidos por essa má ação” ou “Meu Deus, por favor, me digam que já os pegaram, malditos”.