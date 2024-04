Jovem de 17 anos e com apenas seis meses de vida revela último pedido e diz: "Tenho medo de morrer sozinha" Imagem: reprodução Instagram (@isabelvelosoo)

Isabel Veloso, de 17 anos, utiliza as redes sociais para falar sobre sua doença. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin há dois anos, a jovem revelou em março deste ano que teria apenas seis meses de vida.

Sua história comoveu milhares de pessoas, o que rendeu diversas entrevistas. Ao Metrópoles, ela disse que, mesmo conversando sobre o câncer terminal abertamente e para milhões de pessoas, ainda tem medo de morrer.

“Eu confesso que faz uns dias que eu tô criando um pouco de receio [da morte]. Antes eu não tinha, mas parece que, conforme os dias vão chegando, você começa a ter. Tenho medo de morrer sozinha. É meio complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca consegui sentir raiva de tudo isso”, diz Isabel.

Legado

O site também perguntou para adolescente o que ela quer deixar como legado para o mundo. No último sábado (13), ela realizou o sonho de se casar no civil com Lucas Veloso Borbas, e disse que quer deixar como legado o amor.

“O legado que eu quero deixar é o amor. É sobre como amar alguém, como ser amado, e como você pode ter força mesmo quando você tem um diagnóstico de morte. Eu acho que é muito importante você sempre ter fé”.

Linfoma de Hodgkin

Diagnosticada aos 15 anos com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, que defende o organismo, Isabel já passou por diversos tratamentos, entre eles quimioterapia, transplante de medula óssea e imunoterapia.

Porém, após três meses, o câncer voltou de forma mais severa, em setembro de 2023. Por não haver mais cura, a adolescente então passou a ter um tratamento paliativo, que consiste em cuidados de bem-estar para doenças em estágio avançado.

“Ele [Lucas] sempre me deu o maior apoio em tudo. Sempre cuidou muito bem de mim. Comentamos muito sobre o futuro, mas prometemos um para o outro que vamos tentar ao máximo aproveitar e não se lamentar. É claro que, às vezes, a gente chora, fica com raiva, mas a gente se consola”, diz Isabel sobre o marido.