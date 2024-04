Jornalista viraliza após ser interrompido por um cachorro entusiasmado durante uma transmissão ao vivo

O que começou como um boletim jornalístico de absoluta seriedade, devido à gravidade da notícia, acabou se tornando um momento anedótico devido à intervenção de um cachorrinho “carinhoso” que não permitiu que o repórter continuasse a entrega da informação.

Tudo aconteceu na noite de quarta-feira, quando o trabalhador da Rádio Bío Bío, Brayn González, estava informando sobre a trágica morte do tenente da Carabineros, Emmanuel Sánchez, assassinado por criminosos estrangeiros, quando foi interrompido pelo cachorro, que pulou nele com vontade de brincar.

Embora o correspondente tenha permanecido imperturbável e tentado tirá-lo várias vezes enquanto continuava a fornecer detalhes dos eventos, no final, o entusiasmo do cão foi maior e conseguiu desconcentrá-lo.

O simpático acontecimento, que ocorreu inocentemente em meio a um momento trágico, viralizou nas redes sociais com a frase "quando o melhor amigo não te deixa trabalhar... madrugada na rádio Biobio".

Na imagem, vemos o jornalista mantendo-se sério, até que o cachorro aparece na tela empurrando-o com as patas, impedindo-o de poder responder à pergunta feita a ele do estúdio.

"Espera Seba, tenho um cachorro aqui... ele está um pouco carinhoso", disse segurando o riso, enquanto o cachorro agarrava sua perna e fazia movimentos estranhos.

Assim continuou por vários segundos, até que finalmente seus colegas o ajudaram e retiraram o entusiástico cão, para que ele pudesse continuar com seu trabalho.

A situação gerou vários comentários, incluindo aqueles que elogiaram o trabalho do jornalista e brincaram com o travesso peludo de rua.

"tão sério, até que chegou cachipin", "bonito o jornalista, ele leva tudo com muito humor", "firulais viu muito mais do que vocês 😅🤣 tem mais informações para compartilhar haha", "ajajja o melhor da nota", "O jovem deve ter uma energia muito positiva", "Talvez fosse uma testemunha que queria dar sua versão dos fatos", comentaram.