‘Inesita’, a rainha dos temperos do TikTok, realizou o sonho de ter sua própria casa aos 88 anos

Este trabalho online não apenas a levou a vender seus 'temperinhos', mas também fez com que marcas relacionadas ao mundo da culinária a contatassem para a realização de conteúdo publicitário, trabalho que permitiu a ela economizar 'um pouquinho de cada vez', para comprar sua tão sonhada 'casinha', um evento que ela divulgou em um vídeo recente que já acumula 1,2 milhão de visualizações.

"Obrigado netos por tornar isso realidade, por cada compra, por compartilhar cada vídeo, por enviar todas as energias mais bonitas, por cada mensagem de apoio e amor. Depois de meses de esforço, podemos dizer que a Inesita tem sua casa, seu sonho realizado, um lugar onde poderá estar muito tranquila", foram as palavras com as quais essa mulher celebrou o fruto de seu esforço e que gerou centenas de comentários em seu perfil.

"‘Nunca é tarde, que preciosa’, ‘Ela é a representação do que é o amor’, ‘Mais do que merecida vovó linda’, ‘Estou chorando de tanta ternura’, ‘Uma ‘Inesita’ entrou no meu olho’ e ‘Que ser bonito’" foram algumas das reações.