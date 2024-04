Foi assim que uma mãe de 85 anos enfrentou um sujeito armado para proteger seu filho com deficiência

Christine Jenneiahn, uma mulher de 85 anos de Idaho, Estados Unidos, tornou-se um exemplo de coragem depois de enfrentar um intruso mascarado que a manteve como refém em sua própria casa. Jenneiahn acordou e se deparou com Derek Condon, de 39 anos, que a apontou com uma arma e exigiu objetos de valor.

De acordo com a investigação, Condon agrediu Jenneiahn enquanto ela estava na cama, causando-lhe ferimentos que a fizeram sangrar no travesseiro e no chão do quarto. Em seguida, ele a levou para a sala de estar, onde a algemou a uma cadeira de madeira. O filho deficiente de Jenneiahn, David, estava dormindo durante o ataque, mas ela decidiu não revelar que seu filho também estava em casa.

Apesar de estar ferida e algemada, Jenneiahn conseguiu se libertar e pegou o revólver que tinha escondido entre o apoio de braço e uma almofada da cadeira. Quando Condon ameaçou matá-la depois de descobrir que ela tinha mentido sobre a existência de objetos de valor na casa, Jenneiahn decidiu agir. Com o revólver em mãos, ela atirou em Condon, acertando-o com ambos os tiros. Condon, gravemente ferido, tentou fugir para a cozinha, mas acabou por colapsar e morrer no local, de acordo com o relatório de meios de comunicação internacionais.

Foi assim que uma mãe de 85 anos confrontou um sujeito armado para proteger seu filho deficiente Hans Henning Wenk / Getty Images ([Hans Henning Wenk]/Getty Images)

Apesar de ter sido atingida por vários tiros de Condon, Jenneiahn sobreviveu e foi encontrada aproximadamente 10 horas após o tiroteio. A polícia chegou ao local e prestou atendimento médico no local antes de ser transferida para o Centro Médico Regional do Leste de Idaho em Idaho Falls, onde foi tratada por seus ferimentos e finalmente recebeu alta.

A investigação posterior revelou que Condon tinha entrado na casa quebrando uma janela traseira e que estava em posse de ferramentas para forçar fechaduras. O promotor do condado de Bingham, Ryan Jolley, determinou que Jenneiahn agiu em legítima defesa e não enfrentaria acusações pelo tiroteio.

O caso de Christine Jenneiahn tem sido amplamente elogiado como um ato heroico de autodefesa. Apesar de sua idade e das difíceis circunstâncias, Jenneiahn demonstrou uma incrível determinação e coragem ao proteger a si mesma e seu filho com deficiência. Sua história é um lembrete inspirador da força do espírito humano em situações extremas.