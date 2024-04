Estudante comprou um Xbox pela internet e recebeu um pote de vidro com pedras e conchas

Sebastián Guevara, um estudante de Engenharia da Computação, viveu uma situação decepcionante quando recebeu o pacote de uma compra que estava ansiosamente esperando. O jovem adquiriu um Xbox Series S de 1TB através do site do Mercado Livre, no entanto, essa compra tão esperada logo se tornou uma experiência frustrante.

Ao abrir o pacote, em vez de encontrar o console de videogame desejado, encontrou um frasco cheio de pedras, conchas e até mesmo algumas nozes. Esta surpresa, que poderia ter sido divertida em outro contexto, não foi para Sebastián, que investiu suas economias no console esperado.

Decidido a resolver este problema, Sebastián recorreu a todas as plataformas de redes sociais disponíveis, desde Reddit até LinkedIn, numa tentativa de tornar a sua situação visível e obter uma solução por parte do Mercado Livre.

Recomendados

“Comprei um Xbox Series S, recebi um pote de vidro com pedras na caixa (o produto foi vendido por eles, não por terceiros), reclamei e me disseram que minha compra não está protegida, então eles agem como se nada tivesse acontecido. Já fiz a reclamação no Sernac e estou aguardando o término da denúncia no JPL”, afirmou o jovem em comunicado.

Apesar de o produto ter sido adquirido através da loja oficial Mercado Livre Gaming, a empresa inicialmente se recusou a se responsabilizar, argumentando que a compra não estava protegida pelo seu Programa de Compra Protegida.

Este programa, concebido para garantir a satisfação do cliente e proteger as compras online, aparentemente não abrangia essa situação específica, deixando Sebastián em uma posição difícil. Embora o Programa de Proteção de Compras estabeleça claramente algumas exclusões, como bebidas alcoólicas ou artigos para adultos, não menciona explicitamente a exclusão de consoles ou produtos eletrônicos.

Foi apenas depois que Sebastián recorreu à plataforma de reclamações X que o Mercado Livre finalmente entrou em contato com ele, eventualmente chegaram a um acordo e o dinheiro foi reembolsado.

Apesar desta experiência desanimadora, Sebastián não perdeu completamente a fé nas compras online. O jovem afirmou que tentará adquirir o produto novamente, mas desta vez será mais cauteloso a respeito.

“Vou comprá-lo em outro lugar, mesmo que seja mais caro. Prefiro pagar extra e ir pessoalmente para confirmar que estou realmente comprando um console”, afirmou ao BiobioChile.