Compartilhado vídeo do momento exato em que uma van cai sobre caminhonete no México

Na tarde da última quinta-feira, 11 de abril, vários meios de comunicação começaram a reportar um acidente de trânsito que ocorreu no México. Os primeiros relatórios afirmavam que uma van de transporte público caiu de uma ponte e esmagou uma caminhonete.

O motorista do veículo perdeu o controle e, apesar de colidir com uma barreira de contenção, o transporte caiu de uma altura de 10 metros em cima de uma caminhonete familiar que estava passando por baixo.

As autoridades locais garantiram que as pessoas que viajavam na van apenas sofreram ferimentos leves e crises nervosas; no entanto, o motorista da van foi detido no local do acidente por apresentar hálito alcoólico, o que sugere que estava dirigindo sob efeito de álcool. Os policiais levaram o envolvido ao Ministério Público para resolver sua situação jurídica.

O momento do contratempo

O jornalista Fernando Cruz compartilhou, através de sua conta pessoal do X, o vídeo de uma câmera de segurança que mostra o exato momento em que o motorista caiu sobre a caminhonete. Se o veículo tivesse caído antes ou depois, a motorista do carro particular, juntamente com seu acompanhante, não teria sobrevivido.

Até agora, a gravação dos eventos tem mais de 300 mil reproduções na rede social de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Novo medo desbloqueado”, “Eles sempre vão como loucos e com pessoas em pé”, “Os motoristas dessas vans são uns loucos, dirigem horrivelmente; além disso, aquela ponte é super perigosa” ou “As vans são uma armadilha mortal, mas também a única alternativa de transporte para algumas pessoas”.