Mulher confessa ter tido relações sexuais com um fantasma por 20 anos e ter se apaixonado

O testemunho de uma colombiana foi publicado no Daily Mail. O veículo de comunicação deu espaço para o relato de sua história, sobre sua “relação” com um fantasma, com quem afirma ter tido relações sexuais por 20 anos.

Paola Flórez disse que seu relacionamento com o espírito começou quando era jovem e que o demônio brincalhão a visitava todas as noites enquanto dormia.

Embora a mulher tenha feito as declarações no programa de televisão Sin Carreta, transmitido pelo canal estatal Canal 1, o meio inglês pegou sua história. Paula também afirmou que o espírito sempre foi o iniciador e que acabou se apaixonando pelo carismático espectro, chegando até a desfrutar de uma apaixonada aventura de 20 anos com ele.

"Um dia, eu estava deitada quando senti uma mão se movendo dos meus pés até o meu peito. Foi estranho, fiquei com medo. A partir desse momento, ele começou a vir até mim como um espírito para fazer sexo comigo", afirmou.

Mulher afirma ter feito sexo com fantasma

O amor durante 20 anos

Paula diz que foi uma amante amorosa de seu amante fantasma por 20 anos, até que finalmente viu seu rosto. “Ele era um homem muito grande. Mas no dia em que o vi, ele tinha presas e rosto de gárgula”, explicou.

Depois de ver o olhar aterrorizante do demônio, ela declarou que não queria mais ter contato com ele porque a assustava. “A última vez que vi seu rosto foi quando não quis continuar”, ela explicou.

Pode ser verdade?

A psicóloga Martiza Montealegre explicou que “o caso de Paula não é nada comum. Na verdade, os casos demoníacos são extremamente isolados (...) Eles se especializam em pegar as pessoas e tirar sua energia”.

Por outro lado, o parapsicólogo Jairo Urbex acredita que seu relato é crível e acrescenta que provavelmente mantinha um relacionamento com um “íncubo”. “Um íncubo é uma entidade demoníaca, é uma entidade do astral inferior e descrevemos todos aqueles que parecem vermes como ‘de baixa vibração’”, afirmou.