Indivíduo foi preso após entrar sem roupa no vestiário feminino de uma academia e afirmar que se identifica como “mulher”

Um membro da Planet Fitness na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, entrou no vestiário feminino da academia e se despiu “completamente”, afirmando que se identificava como “mulher”, de acordo com as autoridades locais e as pessoas que ligaram para o serviço de emergência. Christopher Miller, de 38 anos, foi preso por exposição indecente e levado para a prisão do condado de Gaston na última quinta-feira.

A detenção de Miller por um crime de felonía ocorreu depois que uma mulher alarmada no Planet Fitness de Gastonia ligou para o 911 para informar que havia um homem nu no vestiário das mulheres, conforme relatado pela WSOC-TV. “Ele é um homem, mas diz que se identifica como mulher e não sairá do banheiro”, disse a pessoa que ligou para o 911 a um despachante de emergência. “Mas ele está andando por aqui nos mostrando suas partes íntimas e não vai embora. Ele está completamente nu?”, perguntou o despachante.

“Ele está completamente nu”, disse a pessoa que ligou. Miller teria supostamente pedido a uma mulher membro da academia no vestiário para passar creme nele e tomar banho juntos. A Planet Fitness permite que os membros usem o banheiro e o vestiário de acordo com sua identidade de gênero, mas não houve indicação de que Miller se identificasse como mulher transgênero antes de entrar no vestiário das mulheres.

Sujeito foi preso após entrar sem roupa no vestiário feminino de uma academia e afirmar que se identificava como “mulher”. Getty Images / Bernard Weil (Bernard Weil/Toronto Star via Getty Images)

"Acredito que uma mulher deveria poder entrar em um banheiro feminino sem que um homem entre dizendo que é transgênero", disse a assistente de academia Betty Brice. A Planet Fitness enviou uma declaração ao The Post na quinta-feira abordando a prisão de Miller.

“Na Planet Fitness, a segurança de nossos funcionários e membros é nossa principal prioridade, e temos tolerância zero para o assédio de qualquer tipo em nossos clubes”, disse McCall Gosselin, diretora de assuntos corporativos na Planet Fitness. “Tomamos medidas imediatas para garantir a segurança dos membros do clube, incluindo a notificação e colaboração com as autoridades”, acrescentou.