“As minhas mãos estão tremendo”, disse a mulher que tem a ‘doença do eclipse’

O eclipse do passado 8 de abril na América do Norte cativou milhões de pessoas. Trata-se de um fenômeno único no qual a Lua se interpõe entre o sol e a Terra, escurecendo o dia como se fosse noite. Por cerca de quatro minutos, tudo escureceu enquanto o relógio ainda marcava horas diurnas. Milhares ainda celebram por terem conseguido apreciá-lo, enquanto muitos outros dizem nas redes sociais que ficaram com sintomas estranhos depois de ver esse evento astronômico e que, por isso, sofrem da ‘doença do eclipse’.

Uma das pessoas que expressou sentir-se doente pelo eclipse foi a usuária do TikTok @sabrinamariaaax, que relatou que, assim como outros usuários desta plataforma digital, sofre da "doença do eclipse".

"Parece que há algo que pode acontecer com o eclipse onde você começa a sentir 'doença do eclipse'. Não é brincadeira, acho que é isso que estou experimentando agora mesmo", disse a mulher através de um vídeo.

Entre os sintomas que ele disse ter estão náuseas, mal-estar geral e tremor nas mãos. Outros usuários afirmam sentir sintomas semelhantes, mas acrescentam dores de cabeça e exaustão.

O vídeo de @sabrinamariaaax teve mais de nove mil comentários, e entre as pessoas que comentaram, há aqueles que concordam que também se sentiram mal depois do eclipse.

"Vá. Sim. Eu me senti muito mal. A mudança foi muito intensa. Não me senti real, senti algo como estar quase em um estado de sonho e desequilibrado", "Alguém se sentiu tonto?", "tive dor de cabeça imediatamente depois e então cochilei", "sensação semelhante, mas com dor de cabeça, sensação de peso e falta de energia. Só quero tirar uma soneca", foram alguns comentários.

Doença do eclipse?

Medicamente, não está comprovado que exista algo chamado "doença do eclipse" ou que esse fenômeno cause sintomas como os descritos pelos internautas. O único fato corroborado pela medicina é que observar esse fenômeno sem a proteção ocular adequada pode causar cegueira parcial ou permanente.

Devido ao efeito negativo de um eclipse nos olhos, recomenda-se usar óculos especiais, uma vez que os óculos de sol normais não protegem.