Por que a Geração Z é menos feliz que outras? Novo estudo mostra uma situação preocupante

Pensava-se que as novas gerações trariam um sopro de ar fresco a tudo o que aconteceu no século passado. Um novo estudo mostra que uma das gerações com mais futuro, a Geração Z, é menos feliz do que as demais, mas, a que se deve isso?

Em uma pesquisa realizada pela Gallup em colaboração com a Fundação Walton nos Estados Unidos, foram coletados dados de mais de 2.000 americanos da geração Z (de 12 a 26 anos). Esta é uma de uma série de quatro pesquisas sobre a geração Z, conforme indicado pelo autor da pesquisa, Zach Hrynowski, pesquisador principal da Gallup.

Tem se transformado o ambiente de trabalho com a Geração Z

Por que é que isso acontece?

Dois fatores estavam fortemente correlacionados com a felicidade da geração Z: quanto tempo tinham para dormir e relaxar nos fins de semana, e ainda mais importante era o seu sentido de propósito, foi o que indicou o pesquisador.

A felicidade foi mais prevista pela sensação de acordar todos os dias e sentir que o trabalho ou a escola são interessantes e importantes, disse Hrynowski.

A saúde mental deve ser uma prioridade

No passado, o sucesso era medido em relação às conquistas profissionais e pessoais que você pudesse ter. Estas podem ser a nível de trabalho, de relacionamentos ou de estudos.

Com o tempo, a medição do sucesso tem mudado tanto que agora se busca a perfeição, e isso pode ser devido às redes sociais e à tecnologia em geral.

Observar perfis em redes sociais de pessoas que alcançaram um sucesso desmedido faz com que os seguidores desse conteúdo busquem realizar um sonho que não está ao alcance de todos e não se deve a uma questão de poder ou não poder, mas sim a estar no momento e lugar certos.