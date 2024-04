Menino que construiu sua própria patrulha da polícia realizou seu sonho: foi convidado a passear com eles

A história de Alfredo Osses cativou o coração de muitas pessoas durante esta semana, e é que o menino de 10 anos construiu sua própria viatura da Carabineros com a qual circulou pelas ruas da cidade de Antuco, no Chile. Agora, esta história teve um final feliz e o menino pôde realizar um de seus sonhos: andar em uma viatura dos policiais.

Com a ajuda do pai, eles criaram um ‘carro de polícia’ com materiais que tinham em casa, incluindo papelão, silicone e tinta guache. Mas isso não é tudo, já que essa máquina também estava equipada com pedais, luzes intermitentes, buzina, controles da sirene e até um rádio.

O ato carinhoso se tornou viral nas várias redes sociais, pois no vídeo é possível ver Alfredo dirigindo sua viatura; vídeo que chegou até os Carabineros, que reagiram à ação do menino.

O convite dos uniformizados

Por esta razão, os policiais da cidade entraram em contato com a família do menor e fizeram um convite especial.

“Com orgulho pelo carinho demonstrado por Alfredo aos Carabineros, hoje o recebemos na delegacia para sairmos juntos em patrulha”, comentou o Suboficial Nelson Jaque da Tenencia Antuco, Chile.

O encontro esperado ocorreu ontem à tarde, no qual o menino de 10 anos visitou a Delegacia, que, para demonstrar sua gratidão pela imensa mostra de carinho para com a Instituição, projetada em sua criatividade, o convidou cordialmente como um dos principais acompanhantes para a cerimônia do dia 27 de abril, em comemoração ao 97º aniversário da Instituição.

Da mesma forma, os funcionários da Delegacia também agradeceram ao pai de Alfredo por ensinar ao menor o carinho e o respeito pela instituição dos Carabineiros.