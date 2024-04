Idosa de 102 anos foi expulsa de casa! Ela foi despejada por policiais falsos

A revelação de um impactante vídeo de um jornalista abalou a opinião pública; nas imagens, são vistos supostos ‘policiais’, vestidos com uniformes da Polícia Federal, despejando moradores de apartamentos. No entanto, o mais alarmante é o tratamento desumano para com uma idosa de 102 anos.

Câmeras captam quando uma idosa é retirada à força de sua casa

No novo vídeo, pode-se ver como os falsos policiais carregam a idosa pelas escadas do prédio, depois de terem entrado violentamente em seu apartamento. A pessoa idosa foi retirada do prédio sem motivo aparente, descalça, em uma cadeira de rodas e coberta com o que parece ser um pano amarelo.

Falsos policiais pertencem à La Unión Tepito

O ato indignante desencadeou a ira de milhares de usuários nas redes sociais, que condenam veementemente o abuso infligido à mulher. Segundo o jornalista, os criminosos afirmaram trabalhar para um dos grupos criminosos mais temidos na Cidade do México (CDMX), La Unión Tepito.

Recomendados

Anteriormente, C4 havia informado que a Secretaria de Segurança Cidadã (SSC) havia iniciado uma investigação para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis por essa perigosa invasão. Espera-se que as autoridades consigam prender os responsáveis por esse ato violento, trazendo justiça às vítimas que foram ilegalmente invadidas em suas residências.

O que se sabe sobre a idosa que foi retirada de sua casa?

Até o momento, desconhece-se o paradeiro da mulher de 102 anos, assim como o seu estado de saúde, o que adiciona ainda mais incerteza e preocupação a este caso. A sociedade exige respostas e ações firmes por parte das autoridades para garantir a segurança e proteção dos cidadãos, especialmente dos mais vulneráveis.