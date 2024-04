Homem assassinou sua esposa e a enterrou no quintal

Um homem foi preso e acusado de feminicídio de sua esposa, cujo corpo ele enterrou no quintal de sua casa.

Víctor 'N' vivia com sua esposa Mercedes 'N', de 24 anos, e seus dois filhos. A descoberta ocorreu em 5 de abril, quando a mãe de Víctor 'N' encontrou o corpo enterrado de sua nora.

De acordo com testemunhos dos vizinhos da área, foram ouvidos gritos e uma discussão acalorada vindos da residência na noite anterior à descoberta do corpo.

Sogra encontra o corpo da sua nora

Quando a mãe do suposto assassino chegou à casa em busca de sua nora, seu filho disse que não sabia do seu paradeiro. No entanto, foi ela mesma quem, após uma busca angustiante, descobriu o corpo sem vida da mulher enterrado no quintal da casa, imediatamente alertou as autoridades competentes, que procederam à detenção de Víctor ‘N’.

Através de um comunicado, as autoridades locais informaram que o suspeito foi localizado e preso, sendo vinculado ao processo por sua suposta participação no crime de feminicídio.

“O Juiz de Controle avaliou as provas apresentadas pelo Ministério Público e as fornecidas pela defesa, decidindo decretar a medida cautelar de prisão preventiva obrigatória contra o referido acusado”.

As investigações continuam por parte das autoridades competentes para esclarecer o crime.