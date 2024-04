Até o padre foi enganado: mulher enganou todo um bairro com um suposto negócio lucrativo

Uma história que parece ter saído da televisão ganhou popularidade na Colômbia. Precisamente, no bairro de Kennedy, foram convencidos por uma mulher que prometeu lucros bastante atraentes se investissem em um negócio de manteigas que ela tinha. Tornou-se tão popular que até mesmo o próprio padre da comunidade investiu seu dinheiro.

De acordo com a denúncia feita pela comunidade, o incidente ocorreu no bairro ‘El Carmelo’ em Kennedy. Lá, várias pessoas, empolgadas com os lucros, chegaram a se endividar com agiotas da região para supostamente multiplicar o dinheiro e acabaram cheias de problemas, por isso pedem às autoridades que encontrem a mulher.

"“Ela me ofereceu uma parceria porque não tinha capital para investir. Eu dei meu dinheiro a ela porque prometia lucros de 20 e 25%”, relatou uma das vítimas ao Noticias Caracol. Na mesma linha, outra mulher enganada contou que deu o dinheiro a ela porque percebia que a criminosa fazia grandes movimentações de dinheiro através de uma lotérica do bairro, o que lhe gerou uma falsa tranquilidade."

É importante ressaltar que a comunidade apresentou a denúncia à Fiscalia Geral da Nação, onde ficou evidenciado que até o momento há 30 vítimas. Além disso, à denúncia soma-se o fato de que os cobradores do “gota a gota” já quebraram vidros e ameaçaram vários moradores do bairro por não pagarem a tempo o dinheiro que lhes foi roubado.