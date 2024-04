VÍDEO: o que se sabe sobre a freira que levava o corpo de sua amiga em uma mala

Parece uma cena retirada de um filme de terror. Trata-se das imagens onde se vê uma mulher com o hábito de uma freira com uma mala de mão e no interior estava o cadáver de sua amiga que havia falecido há um ano.

O incidente ocorreu em um bairro no centro da cidade de Santiago, no Chile. De acordo com as informações das autoridades, trata-se de "um caso de inumação ilegal" envolvendo duas mulheres que teriam concordado em serem enterradas juntas.

As autoridades mencionam: “O caso de sepultamento ilegal também é discutido no sentido de que realmente é necessário enterrar alguém e aqui não temos um enterro, temos um ocultamento deste corpo. Não se configuraria (...) Aqui há um pacto. Esta senhora faz um pacto com esta pessoa que faleceu há um ano e a mantém no local por causa do carinho que tinha por ela, dentro desta mala. Elas tinham uma amizade e ela afirma que tinha muito carinho por ela e havia um compromisso entre as duas, de que nenhuma iria denunciar a outra. Nem iriam realizar a inscrição.”

“Não é religiosa”

A Arquidiocese de Santiago teria desmentido que ela é uma freira, assegurando em um comunicado que Lorena Ramírez Becerra "não é religiosa".

"A mulher idosa que vive em sua residência particular em Ñuñoa não é religiosa, nem pertence a um instituto de vida consagrada da igreja católica", faz parte das informações coletadas pelo portal de notícias, que também acrescenta mais adiante que a mulher encontrada morta também não teria sido freira.

"Dentro do mesmo texto, eles explicam: 'Em relação à mulher falecida, não temos registro de que ela seja religiosa ou consagrada a esta Arquidiocese'."

O que revelou a autópsia?

"Na revisão externa do corpo, não há sinais de violência, nem fraturas. Temos que descartar completamente o que foi dito no início, de que o corpo estava esquartejado, desmembrado. Não há nada disso hoje. Não há sinais de envolvimento de terceiros. Seria uma morte natural preliminar", acrescentou o promotor.

A mulher está atualmente em prisão domiciliar.