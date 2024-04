Terrível assassinato: filho matou o pai e o que fez com o corpo deixou todos chocados

Muito perto de Oviedo, na Espanha, a comunidade está em estado de choque após a prisão de um homem de 46 anos, acusado de assassinar seu próprio pai. Mas não foi só isso, pois ele o desmembrou e lançou a cabeça sobre um carro, à vista de todos.

De acordo com o que relata o El País, o crime foi cometido perto da casa da família e depois o suspeito levou a cabeça de seu pai até uma rotatória, onde a chutou como se fosse uma bola e a jogou em cima de um carro.

Arancha Lomba, uma vizinha que estava voltando para casa em seu carro, afirmou que o sujeito "ficou na minha frente, começou a rir e jogou a cabeça no capô. No início, não sabia o que estava acontecendo até perceber que era a cabeça decepada de um homem de verdade".

Outros motoristas cruzaram com o suposto assassino de pais e afirmam tê-lo visto empunhando um machado.

Finalmente, depois de várias chamadas simultâneas, a polícia chegou ao local e prendeu o homem. Segundo os testemunhos, o sujeito, que não tinha antecedentes policiais, "estava louco, agitado, não parava de rir" com a cabeça de seu pai nas mãos.

De acordo com a mesma fonte, o homem teria matado seu pai com dois golpes de facão, um no peito e outro no braço, antes de lhe cortar a cabeça.

Isso, de acordo com testemunhas, teria sido feito na porta dos vizinhos, que já estavam ligando para a polícia pedindo ajuda, sem saber de quem se tratava.

A vítima tinha pouco mais de 70 anos e vivia com seu filho mais velho, que acabou sendo acusado de tê-la assassinado. Por outro lado, o homem tinha mais dois filhos mais novos.

O agressor foi inicialmente admitido na área de Psiquiatria do Hospital Universitário Central das Astúrias, onde passou a noite e permanecerá por enquanto.