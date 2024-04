Mais da metade dos trabalhadores estão infelizes em seus empregos

Mais da metade dos trabalhadores não estão felizes e vários milhares carecem de um nível ótimo de bem-estar emocional, físico, laboral e financeiro, revelou um estudo do aplicativo Gympass.

Revelou que um em cada cinco funcionários, o que equivale a 20%, "se sente extremamente feliz em sua empresa" e, portanto, experimenta ou desfruta de um alto grau de satisfação e "enriquecimento pessoal" derivados de seu trabalho.

Ele apontou que mais de um quarto da equipe de trabalho - 27% do total de colaboradores - se considera "apenas feliz", sem muitas conquistas para relatar, o que afeta diretamente sua produtividade.

Recomendados

Enquanto 39 em cada 100 trabalhadores, o que equivale a 39%, se consideram pouco ou nada felizes na empresa onde trabalham e 14% se sentem infelizes dentro da organização e com as atividades que desenvolvem.

Isso implica que mais da metade dos funcionários experimenta algum grau de infelicidade com seu trabalho, devido à falta de bem-estar emocional, econômico ou salarial, físico, profissional e até espiritual, afirmou a Gympass.

Bem-estar aumenta a produtividade

Através da pesquisa Panorama do Bem-Estar nas Empresas, esse aplicativo - focado em promover os níveis de bem-estar corporativo - explicou que a produtividade melhora quando os funcionários experimentam níveis satisfatórios nas ‘oito dimensões do bem-estar’: emocional, profissional, intelectual, ambiental, financeira, social, espiritual e física.

Indicou que, quando há equilíbrio nessas questões, a rotatividade de pessoal diminui e as empresas evitam custos altos por cada trabalhador que deixa a organização; além disso, aumenta a concentração e o cumprimento de resultados.

Destacou-se que 93% dos trabalhadores afirmam que o bem-estar no ambiente de trabalho é tão importante quanto o salário, sendo considerado um promotor básico e direto da produtividade nas empresas.

“Quando falam de bem-estar no ambiente de trabalho, estão se referindo a um estado de bem-estar holístico. A maioria dos trabalhadores afirma que todas as dimensões do bem-estar, desde o físico até o intelectual, afetam sua eficiência no trabalho”.

“Sabe-se que ter problemas econômicos ou passar uma má noite afeta a concentração” e, portanto, impacta nos resultados, conquistas, vendas e atração de clientes, que as organizações precisam, destacou o estudo.

Falta de bem-estar financeiro

Ao se referir à dimensão do bem-estar econômico ou financeiro, a plataforma apontou que quase metade dos trabalhadores (46%) reconhecem que as finanças pessoais são sua principal fonte de preocupação.

Revelou que mais de um quarto dos funcionários (26%) afirma que o estado de suas finanças é pouco saudável e reduz significativamente seus níveis de concentração durante as atividades laborais e profissionais que realizam.

Ele enfatizou que 66% das pessoas que trabalham em período integral perceberam que sua situação financeira é uma distração no trabalho, alimentando o fenômeno do presentismo no trabalho, definido como a presença do colaborador no local de trabalho, mas com a atenção e pensamentos em problemas pessoais.

Com o tempo, ele percebeu que o estresse causado por suas finanças afeta o bem-estar físico e pode levar a problemas como dor de cabeça, pressão arterial alta, doenças cardíacas e inflamação crônica, aumentando ainda mais os custos médicos das empresas.

"Praticamente todos os trabalhadores, mais de 99%, afirmaram que seu bem-estar financeiro afeta seu bem-estar geral. A maioria acredita que o estado de suas finanças atuais limita seu bem-estar geral", enfatizou.

Bem-estar geral

Diante da pergunta sobre qual dimensão de bem-estar é mais importante para os funcionários, o estudo relatou:

Emocional: 33%

Financeiro: 23%

Físico 13%

Social: 8%

Espiritual: 7%

Intelectual 6%

Laboral: 6%

Ambiental: 4%

Bem-estar na produtividade

Percentagem de entrevistados que afirmam que sua produtividade é afetada por cada dimensão:

Emocional: 95%

Físico: 93%

Intelectual: 93%

Ambiental: 90%

Laboral: 86%

Espiritual: 78%

Financeiro: 66%

Social: 60%

Gympass evolui

O VP da Gympass para a América Latina, Miguel Apellaniz, anunciou que a plataforma já evoluiu e, a partir do próximo dia 6 de maio, terá uma nova identidade sob o nome de Wellhub.

Ele explicou que a mudança tem como objetivo oferecer uma solução completa para o bem-estar dos colaboradores no ambiente de trabalho, o que implica que o aplicativo não se limita mais apenas ao fitness ou serviços de academias, mas expandirá sua oferta para os segmentos de mindfulness (meditação), terapias, nutrição e gestão do sono.

“Com isso, a plataforma oferece acesso a uma rede mais ampla de bem-estar com novos parceiros, incluindo Apple Fitness+, C+ Club, Commmando, Energy, Headspace, iFeel, Lifesum, Meditopia, MyFitnessPal, Nutrium, Rise Science, Siclo, Sleep Cycle, SleepScore, UFC e Vitat; que se somam a mais de 55 mil empresas (academias) de fitness em todo o mundo”, anunciou Apellaniz.