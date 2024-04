Ela encontrou um artigo feminino no carro do seu namorado, registrou o momento e agora está viral

Através de um vídeo no TikTok, uma mulher compartilhou um vídeo do que encontrou dentro do carro do seu namorado e isso a levou a pensar obviamente o pior: que estavam sendo infiéis a ela.

A internauta mostrou que encontrou um frasco de óleo para cabelo de mulher. E não era a primeira vez que ela pegava um artigo feminino do veículo.

Ao confrontar sua parceira e exigir uma explicação, o homem nervoso explicou que, ao trabalhar como motorista de aplicativo, muitas vezes as passageiras deixam pertences para trás. "O que você quer que eu faça? Outro dia também havia um rabo de cavalo", defendeu-se o jovem.

Depois, os seguidores começaram a perguntar o que aconteceu finalmente com o seu namorado, ao que ela respondeu que se separaram, mas não especificamente por causa desse assunto.

Os comentários nas redes

No vídeo, os seguidores começaram a reagir, deixando claro que não acreditaram em nada no namorado apresentador.

“Com o preço alto que está, ninguém vai deixá-lo... ou quer que você descubra ou esqueceram isso hahaha”, “Se ele acende um cigarro nesses momentos é porque está nervoso que você descobriu, hein”, “Saia de lá, amiga, mas leve o óleo”, “Ele está super nervoso, razão suficiente para você verificar o celular”, “As pessoas no Uber se sentam atrás... não é para jogar lenha na fogueira...”, “Nunca me ocorreria deixar um óleo”, “Ele acendeu um cigarro, ficou nervoso”, “A outra sabe muito bem o que fez e deixou um sinal para você”, “Você encontrou ouro, rainha, use-o hahaha”, “Pegue-o feliz, vale mais de 10 mil, amiga. É valioso”, são alguns dos comentários.