Conheça a centenária que inspira Guabiruba, em Santa Catarina

Angela Keller é uma figura emblemática na comunidade de Guabiruba, representando mais do que apenas a longevidade, mas uma verdadeira cápsula do tempo viva, com suas memórias e experiências acumuladas ao longo de um século. Nascida no pacífico bairro de São Pedro, ela alcançou a notável marca de 100 anos em novembro de 2023, uma jornada que merece ser celebrada e reconhecida.

A história de Angela é rica e multifacetada. Ela foi coroada rainha dos idosos em 2013, um título que reflete sua participação ativa e significativa nos movimentos sociais locais, particularmente aqueles voltados para a terceira idade. Este reconhecimento não é apenas sobre sua idade avançada, mas também sobre sua capacidade de influenciar positivamente a comunidade ao seu redor.

Vivendo em uma casa que é um verdadeiro tributo à herança germânica, Angela reside num ambiente que respira serenidade e história. As estruturas robustas de sua moradia não são apenas construções; são testemunhos de um legado cultural preservado com honra e dedicação. Cada canto de sua casa celebra os modos de vida tradicionais, mantidos vivos através das gerações.

Angela, apesar de nunca ter se casado, não vive sozinha. Ela é cercada pelo amor e apoio constante de seus familiares, que são pilares de sua vida, garantindo que ela sempre tenha companhia e cuidados. Para a comunidade de Guabiruba, a idosa representa muito mais que uma anciã; ela é um símbolo de força e inspiração, especialmente para os jovens, demonstrando que a idade pode trazer sabedoria e não apenas anos.

A centenária é a personificação de uma história que se recusa a ser esquecida. Todos os dias, sua vida é um capítulo novo, escrito com a mesma vitalidade de sempre, provando que o espírito humano pode ser tão duradouro quanto o tempo.

