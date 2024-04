Colega de Karim Benzema recebe chicotadas após perder final da Supercopa Árabe

O futebol é sem dúvida um dos esportes onde qualquer coisa pode acontecer. Eventos incomuns têm ocorrido nos campos ao longo da história e agora é no futebol árabe que os holofotes estão presentes para divulgar o terrível incidente em que um torcedor deu dois chicotadas no atacante do Al Ittihad, Abderrazak Hamdallah.

Nas redes sociais, começou a circular um vídeo em que se pode ver o momento em que, após o término do jogo, o atacante troca palavras com o torcedor que estava perto da área dos bancos. Hamdallah perde o controle e decide jogar água no fã, que sem hesitar pegou um chicote e agrediu o jogador.

A reação dos outros jogadores foi defender o seu colega e atacar o torcedor, mas este rapidamente recuou e evitou as consequências de seus atos por um momento, pois logo as autoridades chegaram para retirá-lo do recinto.

Recomendados

Este evento foi desencadeado pelo resultado em que o time liderado por Marcelo Gallardo, o Al Ittihad, perdeu por 4-1 para o time de Neymar, o Al Hilal, na final da Supercopa da Arábia Saudita.

É importante mencionar que o evento tem sido alvo de fortes críticas por parte de fãs de todo o mundo, que questionam o poder que algumas personalidades têm, sentindo-se livres para cometer atos reprováveis como o mencionado. Além disso, há aqueles que exigem uma reação imediata por parte das autoridades da competição impondo uma punição exemplar para que isso não possa acontecer novamente.

Até o momento, nenhuma reação foi emitida pelo jogador ou sua equipe, então só nos resta esperar para saber qual medida será tomada para evitar um novo incidente.