A tiktoker que fingia ter 14 anos para abusar de menores de idade, a história de Ann Zinger

Parece que tornar-se viral por seu conteúdo no TikTok não foi suficiente para a americana Alyssa Ann Zinger. A jovem de 23 anos tornou-se notícia depois que foi confirmado que ela abusava de menores e divulgava pornografia infantil.

As autoridades do estado da Flórida apontaram que a criadora de conteúdo se fazia passar por uma menor de 14 anos para solicitar vídeos e fotos íntimas de menores de idade. Em alguns casos, planejava ter relações sexuais com eles para obter material pornográfico.

Cinco queixas pesam contra ela

Cinco são as acusações, até o momento, que a criadora de conteúdo acumula. Ela foi presa no mês passado, ação tomada após a confissão de uma estudante do ensino médio que teve pelo menos trinta encontros íntimos com ela.

O jovem contou a um de seus professores todos os detalhes de um relacionamento que ocorreu entre maio e setembro de 2023.

Qual era o seu modus operandi?

Zinger fazia contato pelo Snapchat, enviando imagens sugestivas por meio de mensagens. Por esta razão, ela está sendo julgada por “atos obscenos” e “os promotores procuram manter Zinger na prisão até que seu caso seja resolvido”.

As vítimas tinham entre 12 e 15 anos. A pena que a tiktoker poderia enfrentar poderia variar entre 15 e 30 anos de prisão, dependendo dos danos causados.