A pergunta que fizeram a ela em uma entrevista de emprego e a desorientou totalmente

As situações que ocorrem em entrevistas de emprego são variadas e os usuários têm usado as redes sociais para compartilhar essas experiências. Neste caso, a usuária X @migraine__death, contou o que lhe aconteceu em uma entrevista para o cargo de recepcionista em um hotel.

A entrevistadora me disse: ““Bem, vejo que você fez uma dupla graduação em Serviço Social e Sociologia. Minha primeira pergunta é o que você está fazendo aqui”. Só pude responder a ela o seguinte: “Tenho que trabalhar”.”

A publicação se tornou viral e recebeu milhares de respostas e mais de dois milhões de visualizações. Também explicou que incluiu sua formação em seu currículo porque poderia contribuir para um trabalho onde é necessário se relacionar com o público.

"Li há algum tempo que algumas pessoas adaptavam o currículo para a vaga à qual se candidatavam, removendo a formação, porque, na seleção de pessoal, se te veem superqualificado, deduzem que tens aspirações a mais e vais deixar o cargo quando surgir algo mais adequado à tua formação, mas eu acho que a minha formação é valiosa", explicou.

Nas respostas, foram preenchidas com respostas criativas como:

"Muitas vezes dá vontade de responder: 'Acha que se eu tivesse um trabalho na minha área, estaria aqui?'"

"Tenho a estúpida necessidade de comer."

"Tenho o hábito de não querer morrer de fome".

"Como se hoje em dia fosse fácil encontrar o que é seu."

"Isso acontece muito comigo, estou prestes a cortar o currículo já".

Dentro das respostas, outros usuários também compartilharam experiências semelhantes. "Me perguntaram algo parecido quando viram que eu era técnico em informática e me colocaram no curso de alvenaria. Não ia dizer a eles que me colocaram lá, porque eu queria jardinagem, disse que queria explorar novas oportunidades".

"Eu também estou me candidatando para o cargo de recepcionista em hotelaria, mas a diferença é que quando veem que me formei em Direito, eles imediatamente me descartam ou nem mesmo me deixam terminar a entrevista. EU SÓ QUERO TRABALHAR", escreveu outro dos usuários.

O que você teria respondido?