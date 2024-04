A ONU pode expulsar o Equador após o pedido do México perante a CIJ?

O embaixador do Equador na ONU, Hernán Pérez Loose, no Conselho de Segurança da organização UNTV via AP) (AP)

Durante a conferência matinal conhecida como ‘la mañanera’ do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a secretária de Secretaria de Relações Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, informou sobre a solicitação que será feita à Corte Internacional de Justiça (CIJ) para que o Equador seja suspenso e expulso da Organização das Nações Unidas (ONU) como consequência do assalto à Embaixada do México em Quito.

O que acontecerá com o Equador?

Este fato levanta uma série de questões sobre a viabilidade e implicações de uma ação tão drástica a nível internacional, levando algumas pessoas a questionar se a ONU poderia suspender ou expulsar o Equador após o pedido do México; aqui contamos-te.

De acordo com o estabelecido na Carta das Nações Unidas, especificamente em seu Artigo 6, é contemplada a possibilidade de expulsar um Estado membro da organização se violar repetidamente os princípios contidos nesse documento. No entanto, é importante destacar que essa medida extrema nunca foi tomada antes.

"Qualquer membro das Nações Unidas que tenha violado repetidamente os Princípios contidos nesta Carta pode ser expulso da Organização pela Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança", diz o Artigo 6 da Carta das Nações Unidas.

Por outro lado, o Artigo 5 da mesma carta estabelece a possibilidade de suspender um Estado membro, como é o caso do Equador, se tiver sido alvo de ações preventivas ou coercitivas por parte do Conselho de Segurança.

“Qualquer membro das Nações Unidas que tenha sido objeto de ação preventiva ou coercitiva pelo Conselho de Segurança pode ser suspenso pela Assembleia Geral, a recomendação do Conselho de Segurança, do exercício dos direitos e privilégios inerentes à sua qualidade de membro. O exercício desses direitos e privilégios pode ser restabelecido pelo Conselho de Segurança.” indica o Artigo 5 do documento da ONU.

O Equador poderia ser gravemente sancionado pela ONU

Embora a expulsão de um país membro da ONU seja uma medida pouco comum e difícil de alcançar, a suspensão é uma opção viável.

Neste sentido, o Conselho de Segurança da ONU poderia impor sanções econômicas e comerciais ao Equador, como embargos de armas, proibições de viagem e restrições financeiras ou comerciais sobre determinados produtos, como apoio à solução política de conflitos, neste caso com o México. Portanto, essas medidas teriam um impacto significativo na economia e nas relações exteriores do país sul-americano.

Alicia Bárcena destacou a necessidade de que o Equador assuma a responsabilidade pelo dano causado e pelas violações das obrigações internacionais, especialmente em relação à Convenção de Viena sobre relações diplomáticas com o México.

O incidente na Embaixada do México em Quito, protagonizado pela polícia militar do governo equatoriano sob o comando do presidente Daniel Noboa, durante a detenção do ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, que havia sido concedido asilo político pelo governo de López Obrador, resultou em agressões contra os diplomatas mexicanos presentes na embaixada.

Embora a expulsão do Equador da ONU seja uma medida extrema e pouco provável, a possibilidade de sua suspensão e a imposição de sanções econômicas e comerciais são ações que realmente poderiam ocorrer e ter consequências significativas para esse país.