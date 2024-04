Resgatados sete cães que estavam acorrentados

Inspetores e veterinários da Unidade de Bem-Estar Animal do Equador, em colaboração com a Polícia Nacional e outras entidades municipais, resgataram sete cães que estavam acorrentados no parque Itchimbía, a sudoeste de Quito.

Os animais libertados foram transferidos para um dos Centros de Atendimento Veterinário, Resgate e Acolhimento Temporário para receber cuidados médicos veterinários especializados.

Os cães estavam acorrentados (Municipio de Quito)

De acordo com a UBA, isso foi objeto de atenção prioritária em duas ocasiões anteriores, onde outros animais já haviam sido retirados, e envolve uma pessoa supostamente afetada por uma condição psiquiátrica.

Recomendados

Consequentemente, esforços foram coordenados com as autoridades competentes em assistência social para fornecer atenção integral que aborde suas necessidades psicológicas e sociais, cumprindo a obrigação que o município de Quito tem de executar políticas públicas em favor de todos os cidadãos que residem no Distrito.

Os cães estavam acorrentados

"A UBA rejeitou as ações realizadas por ativistas particulares que, ao irem ao local, amarraram as mãos de uma pessoa em situação de vulnerabilidade", diz um comunicado.

Os cães estavam acorrentados

Foi feito um apelo à cidadania diante de situações semelhantes, destacando que é imperativo respeitar os direitos humanos e as garantias básicas que todos os cidadãos têm por lei, especialmente aqueles que pertencem a grupos de atenção prioritária.

A UBA lembrou que o artigo 161 do Código Orgânico Integral Penal (COIP) estabelece que: "privar alguém de liberdade, reter, esconder, roubar ou transferir para um local diferente uma ou mais pessoas contra a sua vontade será punido com pena privativa de liberdade de cinco a sete anos".

Deve-se notar que o Código Municipal para o Distrito Metropolitano de Quito classifica os animais de estimação de acordo com suas condições: