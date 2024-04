Qual será o papel do México em um próximo atentado terrorista nos Estados Unidos?

Crise na fronteira entre México e EUA Um soldado da Guarda Nacional do Texas se encontra em cima de uma barreira de contêineres e arame farpado de guarda protegendo a fronteira enquanto algumas pessoas jogam em um campo de golfe em 17 de março de 2024 em Eagle Pass, no Texas (John Moore/Getty Images)

Um ataque mortal em Moscou, Rússia, em 22 de março de 2024, expôs a vulnerabilidade da capital russa à ameaça do grupo Estado Islâmico e seu afiliado Estado Islâmico no Afeganistão (ISIS-K). Mas também mostrou a extensão da rede, levando alguns especialistas em terrorismo a refletir: Será que uma cidade americana será a próxima?.

Em entrevista com o Metro, Sara Harmouch, pesquisadora em políticas de defesa e especialista em contraterrorismo sediada em Washington, analisa como a migração em massa na fronteira sul dos Estados Unidos é um ponto crítico que poderia ser utilizado por grupos terroristas para se infiltrar no país, aproveitando o controle que os cartéis de drogas exercem.

“Embora seja mais fácil para o ISIS-K penetrar no território russo, devido à proximidade geográfica do país com os principais centros de recrutamento islâmicos, como o Tajiquistão, o potencial de ataques nos Estados Unidos ainda é significativo”, explicou Harmouch em um artigo publicado no site “The Conversation”.

"Em 2023, as autoridades americanas investigaram um grupo de cidadãos uzbeques suspeitos de entrar no país através do México com a ajuda de traficantes ligados ao grupo Estado Islâmico, destacando a ameaça do grupo", acrescentou.

Nesse sentido, a analista considera que cinco anos após a derrota territorial do grupo Estado Islâmico em Baghuz, Síria, o grupo está novamente atraindo atenção. "No mesmo dia da atrocidade em Moscou, um atentado suicida com bomba do ISIS-K em Kandahar, Afeganistão, resultou na morte de pelo menos 21 pessoas", explica.

"Sem dúvida, um ataque bem-sucedido nos Estados Unidos é considerado pela hierarquia do ISIS-K como um alvo importante. Desde a retirada dos EUA do Afeganistão em 2021, os funcionários da administração Biden têm repetidamente alertado sobre o crescente perigo que o ISIS-K representa para os interesses americanos, tanto no país quanto no exterior", comentou Harmouch.

Apontar para os interesses americanos tem múltiplos propósitos para o ISIS-K. Ao atacar os Estados Unidos, o ISIS-K não só está retaliando contra os esforços antiterroristas de Washington, mas também pretende dissuadir a participação americana em regiões de interesse para o ISIS-K.

Também aproveita as injustiças históricas contra as intervenções dos Estados Unidos e do Ocidente em países muçulmanos, desde as invasões do Afeganistão e do Iraque até o estacionamento de tropas americanas em importantes centros islâmicos do Oriente Médio, em particular na Arábia Saudita.

3 PERGUNTAS COM

En entrevista con: Sara Harmouch, analista em políticas de defesa e especialista em contraterrorismo direto de Washington. @sara_harmouch (@sara_harmouch)

Quais são os riscos para os Estados Unidos e qual é a probabilidade de ocorrer em breve um próximo ataque terrorista do ISIS?

- O recente ataque do Estado Islâmico na província de Khorasan (ISKP) em Moscou, reivindicado pela filial do Estado Islâmico no Afeganistão, atrai uma atenção renovada para a ameaça global que o Estado Islâmico representa. Portanto, os riscos para os Estados Unidos por parte do Estado Islâmico ou de seus afiliados continuam sendo significativos.

Na verdade, o Estado Islâmico tem mostrado uma intenção constante de atacar os interesses americanos em todo o mundo por meio de vários meios, incluindo a radicalização online e a possível infiltração de combatentes estrangeiros.

A descentralização do Estado Islâmico e seu hábil uso de plataformas online para difundir propaganda aumentam a probabilidade de ataques de lobos solitários, nos quais a ideologia do grupo pode inspirar indivíduos sem contato direto com seus membros.

Casos históricos, como o ataque de 2017 na cidade de Nova York, que resultou em oito mortes, exemplificam o tipo de ameaças representadas por pessoas motivadas por ideologias extremistas. Dado o contínuo esforço do Estado Islâmico em inspirar ou orquestrar ataques contra alvos ocidentais, é razoável permanecer alerta para a possibilidade de futuros incidentes.

Embora seja difícil prever com precisão o momento de um ataque terrorista, a capacidade do Estado Islâmico de inspirar tais ataques, apesar de ter perdido seu califado territorial, fala da contínua influência do grupo e indica que a ameaça continua sendo plausível.

Qual é o papel do México e da fronteira com o México nesse assunto? Qual é a relação entre os cartéis de drogas mexicanos e os grupos terroristas do Oriente Médio?

- A fronteira entre os Estados Unidos e o México apresenta vulnerabilidades de segurança únicas, com preocupações de que grupos terroristas possam explorar as redes de contrabando.

Embora não haja evidências diretas que vinculem os cartéis de drogas mexicanos aos agentes do Estado Islâmico, as atividades do Hezbollah na América Latina (que vão desde o tráfico de drogas até a lavagem de dinheiro) destacam o potencial de tais interseções entre criminosos e terroristas.

Na teoria, essas redes ilícitas poderiam fornecer um canal para entidades terroristas que procuram se infiltrar nos EUA.

Apesar da alta taxa de detenções da Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos, a entrada não detectada de pessoas ainda é uma preocupação. Grupos terroristas podem reutilizar as rotas de contrabando estabelecidas pelos cartéis para o tráfico de drogas e pessoas para entrar nos Estados Unidos.

Fundamentalmente, os objetivos divergentes dos cartéis e dos grupos terroristas (benefício versus ideologia) não diminuem o risco de exploração terrorista dessas redes criminosas.

Portanto, não se pode descartar a possibilidade de que esses grupos explorem as redes criminais para fins logísticos. Reconhecendo isso, a segurança de fronteiras emerge como um aspecto primordial da segurança nacional dos Estados Unidos.

Os governos do México e dos Estados Unidos têm colaborado em questões de segurança. Quais são os principais sucessos e as principais deficiências na relação de segurança?

- A colaboração entre os Estados Unidos e o México em segurança resultou em sucessos notáveis, como desmantelar redes de tráfico de drogas, capturar líderes de cartéis e apreender quantidades substanciais de drogas ilícitas.

Programas como a Iniciativa Mérida e seu recente sucessor, o Marco Bicentenário para a Segurança, a Saúde Pública e as Comunidades Seguras, têm sido fundamentais para esses esforços. Esses marcos apoiam um amplo espectro de iniciativas de segurança, desde operações antidrogas e treinamento para a aplicação da lei até reformas no setor judicial, melhorando as capacidades das forças policiais e do judiciário mexicanos para enfrentar o tráfico de drogas.

No entanto, a associação tem enfrentado obstáculos, em particular tensões derivadas das atividades policiais dos Estados Unidos no México e preocupações persistentes sobre a corrupção dentro das instituições mexicanas.

O desaparecimento de 43 estudantes em Iguala em 2014 e a prisão e posterior libertação em 2020 do ex-secretário de Defesa mexicano Salvador Cienfuegos por acusações de tráfico de drogas destacaram problemas de corrupção e conluio em vários níveis de governo e aplicação da lei.

Embora o México tenha se alinhado com as políticas migratórias dos Estados Unidos, a aliança tem exercido pressão sobre os recursos e provocado debates sobre direitos humanos, especialmente em relação ao tratamento de migrantes e solicitantes de asilo.

Além disso, a atual batalha do México contra a violência e o poder das organizações criminosas transnacionais revela as limitações das estratégias atuais para minar significativamente esses grupos.

Também surgiram tensões diplomáticas, especialmente quando os Estados Unidos estão considerando designar os cartéis como organizações terroristas, destacando os desafios em termos de confiança e cooperação mútuas.